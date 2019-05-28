Во Львове требуют от Зеленского отказаться от языка страны-агрессора и перейти на украинский

Депутаты Львовского облсовета считают, что президент обязан полностью исключить русский язык из употребления в публичных сферах

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не игнорировать статус государственного языка и использовать украинский в своей публичной деятельности.

По мнению депутатов, часть публичных выступлений Зеленского происходит без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в комментариях и интервью, что нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание.

"Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык. Следовательно, украинский язык, как государственный, является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.д.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (ч. 5 ст. 10 Конституции Украины)", – сказано в обращении.

Таким образом, положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении служебных обязанностей. А решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

"Кроме этого, мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России – государства-агрессора. Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим Вас, Президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком ", – говорится в обращении.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован. Он вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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Ранее в парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон о функционировании украинского языка как государственного, который 15 мая подписал президент Петр Порошенко.

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