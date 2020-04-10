Во Львове умер молодой детский хирург

Во Львове умер хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Марьян Захарусь, которому было всего 39 лет.
Об этом сообщили на Facebook-странице лечебного учреждения.
"Сегодня отошел в вечность наш друг, коллега, молодой талантливый врач, детский хирург, который спас множество жизней Марьян Захарусь. Боль разрывает душу и нет слов утешения для его родных и близких", - говорится в сообщении.
В комментарии к этому посту бывший заведующий поликлиникой Стрыйской городской детской больницы Василий Кубаш отметил, что умерший начинал свой врачебный путь детским хирургом, был талантливым врачом и чрезвычайно добрым человеком.
В свою очередь, заместитель директора по медицинской части Елена Козлова в комментарии изданию 032.ua рассказала, что врач умер в возрасте 39 лет добавив, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, однако не уточнила подробностей.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано рекордных 311 новых случаев заражения.
В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отправился с инспекцией в Николаевскую область, чтобы выяснить, почему там до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19.
О том, кого чаще всего поражает новый коронавирус в Украине – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко:
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