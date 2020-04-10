Во Львове умер молодой детский хирург

Мужчина скончался от тяжелой болезни, которую его коллеги не стали называть

Во Львове умер хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Марьян Захарусь, которому было всего 39 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице лечебного учреждения.

"Сегодня отошел в вечность наш друг, коллега, молодой талантливый врач, детский хирург, который спас множество жизней Марьян Захарусь. Боль разрывает душу и нет слов утешения для его родных и близких", - говорится в сообщении.

В комментарии к этому посту бывший заведующий поликлиникой Стрыйской городской детской больницы Василий Кубаш отметил, что умерший начинал свой врачебный путь детским хирургом, был талантливым врачом и чрезвычайно добрым человеком.

В свою очередь, заместитель директора по медицинской части Елена Козлова в комментарии изданию 032.ua рассказала, что врач умер в возрасте 39 лет добавив, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, однако не уточнила подробностей.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано рекордных 311 новых случаев заражения.

В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отправился с инспекцией в Николаевскую область, чтобы выяснить, почему там до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19.

О том, кого чаще всего поражает новый коронавирус в Украине – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко:

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