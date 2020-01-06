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Во Львове установили трехметровый дидух – древний символ Рождества

6 января, 19:10

Дидух плела целая деревня, а после Крещения он отправится в музей

Трехметровый дидух с цветными лентами. Во Львове традиционно в канун Рождества установили символ праздника. В городе начались громкие рождественские забавы. Как все происходило, видели корреспонденты новостей "Сегодня".

Символ праздника в канун Рождества открывают громкой колядой. Трехметровый дидух – символ урожая, благополучия и богатства. Его устанавливали еще в дохристианские времена. Делали его из первого или последнего снопа. Обычно после праздников его сжигают, однако львовский дидух такая судьба обошла – ему более 10 лет.

"Он сплетен руками целой деревни. К этой древней традиции установления дидуха мы добавили свою. Она именно в том, что дидух мы храним во славу города, для подтверждения нашего единства", – рассказывает львовянка Татьяна Пилипец.

Туристы с интересом его разглядывают, о скрытых символах знают немногие.

"Ну… Дидух в дом – вся нечисть из дома. Очищение наверное, рождение Иисуса Христа. Очищение – классная традиция", – говорит Виктория Котлярова, туристка из Харькова.

"Хотели купить, но как-то немножечко побоялись. Побоялись, потому что действительно традиция очень древняя, очень мы в нее верим и потом его надо сжечь обязательно на Масленицу, на Стретение", – отмечают Виталия и Анна Ярощак, туристки из Киева.

На львовских рынках есть дидухи на любой вкус. Степан начал плести их еще с ноября. Говорит, традиционно должно быть 13 верхушек, которые символизируют 12 апостолов и Иисуса.

Степан Кромпец, мастер по изготовлению дидуха:

"То есть ржаная солома, пареная и глаженная. Здесь есть пшеница простая и пшеница колосистая, лен и овес".

Покупают дидух охотно. Некоторые впервые. На площади дидух простоит от Сочельника до Крещения. Потом символ праздника перенесут в музей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались в том, как правильно колядовать, посевать и щедровать. С самого утра Рождества, 7 января, – время для колядования. Хотя в некоторых регионах Украины колядовать начинают уже вечером 6 января, после восхода первой звезды.

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Рождество Львов символ дидух традиция традиции

Источник: Сегодня

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