Во Львове установили живую новогоднюю елку: как ее украсят (видео)

В центре Львова установили живую елку. Ее срубили возле курорта Сходница и везли более 100 километров.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Ранее новогодние красавицы городу дарили, однако в этот раз желающих не нашлось. Елку купили за 6000 гривен.

Традиционно зажгут елку 18 декабря, перед Днем Святого Николая. Горожан призывают наблюдать за действом в соцсетях, приобщаясь к онлайн-трансляциям. Из-за карантина к самой елке пускать будут не всех.

Видео: Сегодня

"Прошлые два года подряд наша елка была лучшая в Украине. Именно благодаря тому, что она была живая, яркая, высокая, с большими ветвями. Так же в этом году мы будем размещать только иллюминацию в теплых цветах и ​​под елку ставить подарки", – сказала руководитель департамента развития Львовского городского совета Наталья Бунда.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве уже установили новогоднюю елку. Однако без скандала не обошлось. Украинцы возмутились тем, что вместо звезды на верхушке дерева разместили шляпу.

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Организаторы объясняли, что это часть тематики – сказочного леса. Онако после критики шляпу все-таки заменили на привычную восьмигранную звезду.

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