Во Львове врачи бьются за жизнь молодого парня с ботулизмом
Мужчина отравился, попробовав домашних консервированных грибов
Во Львове врачи борются за жизнь 25-летнего мужчины, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов.
Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали ботулизм.
Врачи вкололи противоядие в первые же сутки, но пока лекарство не дало эффекта – болезнь прогрессирует, а мужчина остается в реанимации: токсин успел поразить все жизненно важные органы.
"Больной ел, со слов его и его мамы, опята, маринованные в томатном соусе. Заболел на протяжении четырех часов с момента приема пищи, это очень быстрая реакция на токсин ботулизма", – объяснил врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Михаил Ричняк.
"У него сохраняется нарушение глотания, нарушения зрения, кроме того, у него сейчас наблюдается опущение двух век. Токсин ботулизма, он может находиться в банке мозаикой – тут есть, тут нету, и похоже, что этому мужчине попала наибольшая доза", – сообщила главный инфекционист Львовской области Наталья Тимко.
Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма фиксировались и в столице.
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