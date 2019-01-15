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Во Львове врачи бьются за жизнь молодого парня с ботулизмом

Сегодня, 15:27

Мужчина отравился, попробовав домашних консервированных грибов

Во Львове врачи бьются за жизнь молодого парня с ботулизмом Запад Мужчина отравился, попробовав домашних консервированных грибов

Во Львове врачи борются за жизнь 25-летнего мужчины, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов.

Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали ботулизм.

Врачи вкололи противоядие в первые же сутки, но пока лекарство не дало эффекта – болезнь прогрессирует, а мужчина остается в реанимации: токсин успел поразить все жизненно важные органы.

"Больной ел, со слов его и его мамы, опята, маринованные в томатном соусе. Заболел на протяжении четырех часов с момента приема пищи, это очень быстрая реакция на токсин ботулизма", – объяснил врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Михаил Ричняк.

"У него сохраняется нарушение глотания, нарушения зрения, кроме того, у него сейчас наблюдается опущение двух век. Токсин ботулизма, он может находиться в банке мозаикой – тут есть, тут нету, и похоже, что этому мужчине попала наибольшая доза", – сообщила главный инфекционист Львовской области Наталья Тимко.

Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма фиксировались и в столице.

Львов, отравление, инфекция, ботулизм

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