Во Львове вводится режим чрезвычайной ситуации

Во Львове, где первый случай заражения коронавирусом подтвердили 20 марта, вводится режим чрезвычайной ситуации в ночь на вторник с 00:00, заявил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! С 00.00 24 марта, во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", – написал Садовый на своей странице в Фейсбук.

В частности, он отметил, что предприятия города продолжат свою работу.

Реклама

"Главный вопрос: будут ли завтра предприятия, работавших сегодня? Ответ: да будут работать! Решение о закрытии не принималось", – добавил мэр Львова.

Также он отметил, что впоследствии будет больше деталей.

Ранее режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой и Харьковской.

Между тем, Рада готовится к внеочередному заседанию. Сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте. Одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Изначально в СМИ называлась дата 24 марта для проведения внеочередного заседания, хотя на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли оно состоится завтра.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама