Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков

Верховная рада Украины готовится к проведению в ближайшее время внеочередного заседания.

Об этом в эксклюзивном интервью заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой " на телеканале "Украина" 22 марта.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру (воскресенья – Ред.) они уже будут полностью подготовлены в комитетах", – заявил Разумков.

По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

"Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять, и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвеньевой подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать", – добавил он.

Разумков не уточнил, когда может состояться внеочередное заседания парламента.

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Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".

Также Разумков отметил, что сейчас парламент ожидает от правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.

Ранее сообщалось, что в Украине с 24 марта Верховная Рада готовится объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.Он убежден, что это надо было делать с самого начала.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

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