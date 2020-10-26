Во Львовский облсовет проходят девять партий – СМИ

Во Львовской области по результатам обработки 87,5% протоколов проходной барьер на местных выборах в облсовет проходят девять партий.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, по данным информагенства, больше всего голосов набрала партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали 30,6% избирателей.
Также проходят такие партии:
- "Слуга народа" – 9,58%,
- "Самопомич" – 8,65%,
- "Батькивщина" – 7,47%,
- "Голос" – 6,6%,
- "Свобода" – 6%,
- "Народний Рух України" –5,7%,
- "Украинская галицкая партия" – 5,6%,
- "За майбутнє" – 5,09%.
Близка к преодолению проходного барьера и партия "Гражданская позиция", за нее проголосовали 4,77% избирателей.
Напомним, ранее мы публиковали результаты экзитполов о том, за кого голосовали украинцы на выборах в городские советы.
Также известно, что явка на местных выборах немного не дотянула до 37%.
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