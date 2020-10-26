Во Львовский облсовет проходят девять партий – СМИ

Больше всего местные жители голосовали за "Европейскую солидарность"

Во Львовской области по результатам обработки 87,5% протоколов проходной барьер на местных выборах в облсовет проходят девять партий.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по данным информагенства, больше всего голосов набрала партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали 30,6% избирателей.

Также проходят такие партии:

"Слуга народа" – 9,58%,

"Самопомич" – 8,65%,

"Батькивщина" – 7,47%,

"Голос" – 6,6%,

"Свобода" – 6%,

"Народний Рух України" –5,7%,

"Украинская галицкая партия" – 5,6%,

"За майбутнє" – 5,09%.

Близка к преодолению проходного барьера и партия "Гражданская позиция", за нее проголосовали 4,77% избирателей.

Реклама

Напомним, ранее мы публиковали результаты экзитполов о том, за кого голосовали украинцы на выборах в городские советы.

Также известно, что явка на местных выборах немного не дотянула до 37%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама