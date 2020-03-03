Во Львовской больнице скорой помощи впервые пересадили почку

На фоне дискуссий о транспланталогии в Украине во львовской больнице скорой помощи провели первую пересадку почки. Мать и сын приехали из Кривого Рога.

Любовь Славинская успокаивала перед операцией сына, волновалась и сама, хотя и понимала – это единственный выход.

В Больнице скорой помощи это первая операция по пересадке органов.

"Сначала убирается почка у мамы одной бригадой и практически параллельно бригада готовится к самой трансплантации для реципиента", – объясняет врач-уролог Львовской клинической больницы скорой помощи Максим Овечко.

Более четырех часов кропотливой работы врачей, и – почка сразу начала работать. А уже через два дня мать и сын чувствуют себя хорошо.

"Такое впечатление, что я просто уснула, мне что-то приснилось и я проснулась", – говорит Любовь Славинская из Кривого Рога.

С почечной недостаточностью ее сын Дмитрий боролся 8 лет, преодолел долгий путь диализа. А уже на следующий день после операции заметил изменения – даже вкус меняется.

Операцию делали специалисты, которые успешно проводили трансплантации в Ковеле. Теперь будут работать во Львове. Местная больница получила лицензию на пересадку органов. Но главное – такие операции теперь смогут проводить за счет государства.

"Есть центры в Украине, которые сформировались, которые занимаются трансплантологией, новые образуются. Наши украинцы должны получать эти операции в Украине, не стоять в длинных очередях за рубежом", – говорит и.о. директора Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

После первой успешной пересадки во львовской больнице скорой помощи готовятся к следующим трансплантациям – почек и сердец, а впоследствии – и других органов. Здесь уже формируют "лист ожидания".

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