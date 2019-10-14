Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТП

В аварии никто из туристов не пострадал

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Во Львовской области автобус с белорусскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел 13 октября на автодороге Львов – Луцк возле села Узловое Радеховского района.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, водитель ВАЗ-2109, мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу встречного движения и столкнулся с туристическим автобусом Iveko.

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В салоне автобусе находилось 38 пассажиров, граждан Республики Беларусь. Водитель легковушки погиб на месте. Туристы не пострадали, их доставили к месту назначения другими машинами. Ведется расследование.

Напомним, 6 мая в Верховинском районе произошло ДТП: автомобиль "ГАЗ-66" взлетел с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош. Нетрезвый водитель грузовика перевозил 23 туристов из Беларуси. В результате ДТП погибли три человека – 23-летняя и 28-летняя женщины, а также 29-летний мужчина. Пять человек получили телесные повреждения в виде переломов. Еще пять пассажиров грузовика получили телесные повреждения.

Добавим, что к спасательным работам привлекались 12 единиц техники и 51 человек личного состава ГСЧС.

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