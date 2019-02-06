Во Львовской области из воинской части украли военное оборудование США на миллионы гривен
По версии следствия, кража произошла из-за халатного отношения начальника склада к учету имущества
Во Львовской области разоблачили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,5 миллиона гривен.
"В ноябре 2018 года из одной из воинских частей Львовской области неизвестные похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи", – сообщают ГБР.
По версии следствия, кража произошла из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступлении ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.
Напомним, в августе 2016 года Украина получила от США военный подарок на День независимости. Американцы передали Украине 1084 прибора ночного видения AN/PVS-14 третьего поколения.
Ранее посол США в Киеве оценила объем военной помощи Украине за последние три года в 750 млн долларов. Помощь предоставлялась в виде техники и обучения украинской армии.
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