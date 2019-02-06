Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области из воинской части украли военное оборудование США на миллионы гривен

Сегодня, 15:15

По версии следствия, кража произошла из-за халатного отношения начальника склада к учету имущества

Фото: Facebook
Во Львовской области из воинской части украли военное оборудование США на миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/add/7a7/5c5add7a7fe92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/add/7a7/5c5add7a7fe92.jpg Запад По версии следствия, кража произошла из-за халатного отношения начальника склада к учету имущества

Во Львовской области разоблачили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,5 миллиона гривен.

"В ноябре 2018 года из одной из воинских частей Львовской области неизвестные похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи", – сообщают ГБР.

По версии следствия, кража произошла из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщили  о подозрении в совершении уголовного преступлении ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.

Напомним, в августе 2016 года Украина получила от США военный подарок на День независимости. Американцы передали Украине 1084 прибора ночного видения AN/PVS-14 третьего поколения.

Ранее посол США в Киеве оценила объем военной помощи Украине за последние три года в 750 млн долларов. Помощь предоставлялась в виде техники и обучения украинской армии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, кража, армия, помощь Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области из воинской части украли военное оборудование США на миллионы гривен". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал вокруг Супрун: появилась реакция США и Великобритании

Вчера, 21:09

Ситуацию также прокомментировали Климкин и Геращенко

Порошенко сообщил, как экономика Украины выстояла после удара РФ

Вчера, 20:20

Президент отметил важную роль партнерства с ЕС и США

США перебросят в Японию новейший десантный авианесущий корабль

Вчера, 09:18

Вашингтон намерен укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока

Посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова

4 февраля, 20:27

Диппредставительство также требует освободить всех украинских политзаключенных

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной