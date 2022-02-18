Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по микроавтобусу с пассажирами

Во Львовской области пьяный мужчина стрелял по микроавтобусу. В это время в салоне автомобиля находилось шесть пассажиров.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно
20-летний парень был пьян и стрелял из пистолета в микроавтобус. Он повредил боковое стекло автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Накажут ли нарушителя
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет лишения свободы.
В метро Харькова стреляли по студентам
Инцидент произошел 17 ноября около 23 часов в вагоне поезда метро. Конфликт возник между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов.
Мужчина начал делать замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.
После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.
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