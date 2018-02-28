Во Львовской области научились разводить краснокнижных зубров

Сегодня, 19:09

Сейчас в лесничестве возле села Майдан наблюдается настоящий бэби-бум

 


В селе Майдан  Львовской области количество зубров, привезенных из Германии 9 лет назад,  возросло с 11 до 33 особей. Эти животные занесены в Красную Книгу, а егеря Майданского лесничества Национального парка "Сколевские бескиды" всячески пытаются увеличить их популяцию. В природе эти животные рожают раз в три года, но здесь малыши появляются на свет чуть ли не каждый год. У некоторых животных рождаются даже двойни.

Как оказалось, секрет неожиданной плодовитости кроется в  горном климате, жизни на свободе и сбалансированном питании зимой. Кроме этого, здесь планируют создать новое стадо для одичавших зубров, которые отбились от "семьи". А значит, животных будет еще больше.

Напомним, недавно мы писали, как бурые медведи радовались первому снегу. Радость косолапых, которые живут в "Реабилитационном центре бурых медведей", сняли работники Национального природного парка "Синевир".

Ранее  жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.

Также сообщалось, что с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.
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"Сегодня"

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