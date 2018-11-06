Во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен

Полицейские изъяли 150 литров спирта и более 700 бутылок уже готовой продукции

Во Львовской области пресекли деятельность мини-цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Подпольная "винокурня" работала в частном доме, что недалеко от Червонограда.

"Во время обыска полицейские изъяли 150 литров спирта и подготовленной к разливу спиртовой смеси, марки акцизного сбора с признаками подделки, более 700 бутылок уже готовой продукции", – сообщают правоохранители.

Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 199 УКУ. Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

А в Черновицкой области разоблачили преступную семью, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.