Во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен

Сегодня, 18:22

Полицейские изъяли 150 литров спирта  и более 700 бутылок уже готовой продукции

Фото: полиция
Фото: полиция

Во Львовской области пресекли деятельность мини-цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Подпольная "винокурня" работала в частном доме, что недалеко от Червонограда.

"Во время обыска полицейские  изъяли 150 литров спирта и подготовленной к разливу спиртовой смеси, марки акцизного сбора с признаками подделки, более 700 бутылок уже готовой продукции", – сообщают правоохранители.

Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 199 УКУ. Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что  Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков  изъяли  более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

А в Черновицкой области разоблачили преступную семью, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.
алкоголь, товар, фальсификат, суррогат

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

Мягкая и карамельная: В Канаде научились делать водку из молока

1 Ноября, 15:56

Авторы необычной рецептуры утверждают, что их напиток отличается по вкусу от обычной водки

Психология

Будьте осторожны с алкоголем. Фото: pixabay

Алкоголь помогает помнить только хорошее: необычное исследование

30 Октября, 07:16

Эксперимент проводили на плодовых мушках
Загрузка...

Другие новости

Фото: gazetaingush.ru

"Сухой закон" в Киеве: эксперты сомневаются, что он будет работать

24 Октября, 18:26

Штраф в 1700 грн не напугает крупные торговые сети

Экономика

Рада отказалась поднять цену алкоголя и сигарет

18 Октября, 17:31

Парламент провалил голосование по проекту изменений в Налоговый кодекс, разработанному Кабмином
Загрузка...