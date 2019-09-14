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Во Львовской области поезд сбил мужчину

14 сентября, 23:25

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области в субботу, 14 сентября, скоростной поезд сообщением "Одесса – Перемышль" совершил смертельный наезд на 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Об инциденте правоохранителям рассказал дежурный железнодорожной станции "Судовая Вишня". По его словам, на перегоне скоростной поезд, следовавший по маршруту "Одесса-Перемышль", совершил наезд на человека.

"От полученных травм мужчина скончался на месте", - сообщили полицейские.

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Правоохранителям удалось установить личность погибшего – им оказался 41-летний местный житель. Сейчас выясняются обстоятельства его гибели, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Харьковской области поезд сбил насмерть пенсионерку.

А в конце июля под Винницей поезд насмерть сбил пенсионера.

Также трагедия произошла во Львовской области в селе Коропуж Городокского района.Там на железнодорожном перегоне Львов – Сянки при наезде поезда погибла женщина.

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смерть поезда мужчина Львовска область

Источник: Сегодня

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