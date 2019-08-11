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Под Львовом поезд сбил насмерть 40-летнюю женщину

Сегодня, 17:30

Правоохранители просят помочь установить личность погибшей

/ Фото: Flickr

Во Львовской области в селе Коропуж Городокского района произошла трагедия. Там на железнодорожном перегоне Львов – Сянки при наезде поезда погибла женщина

Сообщение о найденном теле поступило в Городокское отделение полиции 10 августа около 9:00.

Как предварительно установили правоохранители, смерть потерпевшей наступила от травм, полученных в результате наезда поезда.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшей. Ее приметы: возраст – 40-45 лет, была одета в серую кофту и синие джинсы. Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая поможет установить личность погибшей, заявить о своем желании на оперативную линию 102 или в Городокское отделение полиции.

Напомним, неделей ранее в Харьковской области поезд сбил насмерть пенсионерку.

А в конце июля под Винницей поезд насмерть сбил пенсионера.

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