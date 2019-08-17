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Во Львовской области произошла утечка из нефтепровода "Дружба"

Сегодня, 11:40

В результате инцидента был загрязнен участок площадью 120 кв. м

Наземный участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Фото: Водник / Wikipedia

Наземный участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Фото: Водник / Wikipedia

В поле во Львовской области из нефтепровода "Дружба" произошла утечка. Нефть вытекла из незаконно подсоединенной трубы к магистральному нефтепроводу, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"16.08.19 года в 08.30 ч. поступило сообщение что в селе Балучин Бугского района в поле на расстоянии 1,5 км от магистрального нефтепровода диаметром 700 мм "МН "Дружба" ОАО "Укртранснафта" обнаружена утечка нефтепродукта из трубы несанкционированной врезки диаметром 50 мм", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате инцидента был загрязнен участок площадью 120 кв. м на расстоянии 300 м до населенного пункта.

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"Угрозы населению и окружающей среде нет. В 08.33 ч. утечка ликвидирована. По состоянию на 17:00. Аварийными бригадами ЛПДС "Броды" (восемь человек, две единицы техники) и ЛПДС "Куровичи" (шесть человек, две единицы техники) работы завершены, ликвидировано врезку и осуществлено рекультивацию почвы по всей площади", – рассказывают в пресс-службе.

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Напомним, ранее на Закарпатье произошла утечка нефти на нефтепроводе "Дружба". Разгерметизация произошла из-за нелегальной врезки в нефтепровод, в результате утечки нефти загрязнены около 250 квадратных метров почвы.

Кроме этого, мы сообщали, что в апреле 2019 года концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Украину и Польшу. Транзит и переработка нефти были остановлены.

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Львовская область утечка нефти нефтепровод дружба

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