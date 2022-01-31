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Во Львовской области столкнулись легковушка и грузовик: погиб 27-летний мужчина (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 января, 23:34
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии
Трагическое ДТП произошло вблизи села Ясенов/Коллаж: "Сегодня"
Трагическое ДТП произошло вблизи села Ясенов/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 31 января, на трассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области

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Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Ясенов Львовской области. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик DAF с прицепом. В результате аварии 27-летний водитель легковушки погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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