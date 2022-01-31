Во Львовской области столкнулись легковушка и грузовик: погиб 27-летний мужчина (фото)

В понедельник, 31 января, на трассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате инцидента погиб человек.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Ясенов Львовской области. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик DAF с прицепом. В результате аварии 27-летний водитель легковушки погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.