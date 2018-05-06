В поле под Львовом нашли парализованного иностранца – лежал несколько дней

Пострадавший, у которого при себе был паспорт гражданина Литвы, ехал к жене

На трассе Киев – Чоп, возле поселка Зубра, что неподалеку от Львова, патрульные заметили в поле мужчину, который лежал в беспомощном состоянии.

"51-летний мужчина при себе имел паспорт гражданина Литвы. Иностранец сообщил, что лежит там 3-4 дня, не может двигаться, поскольку ему парализовало ноги. Инспекторы оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

При себе у него не было средств мобильной связи, чтобы сообщить кому-либо о своем состоянии. Он тяжело говорил, но из объяснений удалось понять, что приехал в Украину к жене, но ее контактов не имел. Когда прибыли медики, то сразу диагностировали инсульт и забрали его в больницу.

Окончательно неизвестно, сколько времени иностранец пролежала поле на жаре. По словам медиков, ему могло показаться, что эти муки продолжаются несколько дней.

Кроме этого, сообщалось, что во Львове двое копов спасли потерявшегося польского туриста.

Также мы писали, что во Львове копы спасли от смерти мужчину, который оказался на морозе. Патрульные проезжали мимо железнодорожного вокзала и увидели человека на снегу.