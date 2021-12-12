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Вплавь в соседнюю область: на Буковине курсирует необычный транспорт (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 декабря, 06:01
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Речной паром в Кострижевке появился полвека назад
Речной паром в Кострижевке появился полвека назад. Коллаж "Сегодня"
Речной паром в Кострижевке появился полвека назад. Коллаж "Сегодня"

На Буковине – и в будни и в праздники – курсирует необычный транспорт. Речной паром. Местные ежедневно спускаются на берег и ждут, чтобы паромщик переправил их в соседнюю область. Удобство очевидно: путешествие по Днестру длится до десяти минут, когда по суше нужно объезжать час. Как возникла такая идея, и кто сейчас руководит мини-баржей, – расскажет Генриетта Беух.

Речной паром

Это одна из семи паромных переправ, соединяющих Буковину и Тернопольщину. В соседних селах на свой борт паромы берут еще автомобили. Но здесь в Кострижевке даже подъезда для машин нет. Впрочем, местные паромы пользуются каждый день.

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"В объезд далеко и нечем. Бывает, что снег выпадает и не можешь уехать. Ни маршрутки, она маршрутки не было три дня", – рассказывает местная жительница Кострижевки.

Утром просят отвезти их на тот берег, потому что спешат на работу. Потом звонят, чтобы паромник подал транспорт, потому что пора домой.

"Звонят, и я уже здесь, а так пришлось бы сидеть целый день", – рассказывает паромщик Сергей Бураковский.

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Речной паром в Кострижевке появился полвека назад, напоминают местные жители. Через некоторое время он перестал курсировать. Возобновили переправу только в 1993 году родственники Сергея Бураковского. Именно этот мужчина управляет железной глыбой последние 5 лет. Признается "Сегодня", может, взялся бы к чему-то другому, но не имеет выбора.

Эта работа не проста. Зарплаты человек ни одной не получает. Только пассажиры оставляют по несколько гривен. Фиксированной цены нет, кто сколько даст. По воде паром несет течение.

Сложнее, уверен Сергей, – на мели. Железный паром с пассажирами приходится толкать. Иногда для этого лезет по колено в воду. А сейчас помогает деревянная палка с крюком.

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Жители Кострижевки уже даже название парома придумали.

"Это местный Титаник", – говорит местная жительница Людмила Зубкова.

Но, наверное, он наверняка не утонет. Это судно регулярно проходит соответствующие проверки. Сергей со знакомыми ремонтирует. Недавно полностью заменили дно. Ведь простаивает плывущий транспорт только, когда сильный лед скует Днестр. Но сильного льда здесь не было уже три зимы подряд.

Ранее "Сегодня" сообщали, что один из крупнейших автомобильно-железнодорожных паромов мира Vilnius Seaways покинул сухой док судоремонтного завода в Черноморске, который находился там на плановом ремонте.

Также стоит напомнить о том, что из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром. Город в Южной Италии является одним из наиболее значительных городов региона рядом с Неаполем, крупным туристическим и экономическим центром, а также крупнейшим пассажирским портом Адриатического моря.

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