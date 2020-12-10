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Залили пять этажей: в Тернополе люди остались на улице из-за пожара в квартире плюшкина (видео)

10 декабря, 18:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Квартира погорельца была до потолка заполнена хламом

В Тернополе в квартире многоэтажного жилого дома случился пожар. Спасатели долго не могли потушить огонь и вылили несколько цистерн воды. В результате затопило квартиры на пяти этажах. Соседи в своих потерях винят именно погорельца.

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Детали инцидента выяснили журналисты "Сегодня".

Погорелец Богдан Мартынюк рассказал, что сначала пытался потушить пламя самостоятельно. Огонь быстро охватил однокомнатную квартиру и вырвался наружу. Соседи вызвали спасателей.

Как оказалось, квартира была под потолок заполнена мусором и различным хламом.

"Чтобы ликвидировать горение, бойцам ГСЧС пришлось выбрасывать все из помещения и проливать водой. Это заняло некоторое время и много усилий", – сказала пресс-секретарь ГСЧС в Тернопольской области Ирина Крупа.

Спасатели вылили несколько цистерн воды. Все квартиры от пятого до первого этажа затопило.

"Одновременно три пожарные машины лили воду и не могли потушить. И много воды, шесть ведер я исчерпала ковшом и не знаю, сколько ведер я собрала тряпкой. Холодно, мокро, отстали обои, вздувается ламинат, вся мебель испорченная", – отметила соседка погорельца Ирина Шойда.

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Как оказалось, на соседа, превратившего квартиру в помойку, жильцы дома жаловались не раз. Даже выиграли суд, обязывающий Богдана убрать квартиру. Но когда из ЖЭКа приехали вывезти хлам, хозяин не пустил коммунальщиков в дом.

Журналистам "Сегодня" он объяснил, что держал только самое ценное. Теперь причину пожара будет выяснять полиция.

Видео: Сегодня

В свою очередь соседи ожидают, что убытки им возместят. В течение дня от местных властей к погорельцам никто не приезжал. Жители подъезда оставляют свои квартиры, где невозможно жить. Кроме вони, в комнатах полно воды, нет света, а батареи холодные.

Хозяин квартиры, где произошел пожар, сказал, что останется: будет жить на кухне. Ее, по словам мужчины, огонь почти не повредил.

Напомним, ранее мы писали, как в Киеве в квартире многоэтажки загорелся накопленный хлам.

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Также сообщалось, что в Киеве женщина-плюшкин развела в квартире крыс и тараканов.

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Тернополь соседи пожар затопили Плюшкин
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