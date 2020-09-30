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Застрелила двух дочек и покончила с собой: львовские копы расследуют трагедию

30 сентября, 11:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Погибшими оказались девочки 5 и 9 лет, а также их 36-летняя мать

Во Львовской области на территории курортного комплекса были обнаружены тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. По предварительной версии, мать застрелила своих детей, а потом совершила самоубийство.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как выяснилось в ходе расследования, 29 сентября, около 22:30, женщина совершила два выстрела из охотничьей винтовки в своих детей. От полученных ранений они умерли на месте. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же оружия.

Оружие полицейские направили на экспертное исследование. Было открыто уголовное производство по статьям "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", а также "умышленное убийство".

В настоящее время копы выясняют все обстоятельства происшествия.

В свою очередь, по данным ZAXID.NET, трагедия произошла на базе отдыха, принадлежащей семье убитых. Они переехали в село Великая Волосянка несколько лет назад из Львова и купили три земельных участка, где построили усадьбу, которую сдавали туристам в аренду.

36-летняя женщина была дочерью владельцев и проживала там постоянно с двумя детьми. Также известно, что женщина была разведена, воспитывала детей одна.

Напомним, ранее в Киеве объявили о подозрении мужчинам, которые издевались над бездомными, снимали пытки на видео и выкладывали в социальных сетях. Злоумышленники приходили по ночам в заброшенное здание, чтобы выбрать новую жертву.

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убийство самоубийство расстрел Львовская область убийство детей

Источник: Сегодня

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