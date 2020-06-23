Затопленные дома и разрушенные мосты: что натворила непогода на Прикарпатье (фото, видео)

Оползни отрезали от мира несколько сел

Пока в Черновицкой области из-за ливней прорывает дамбы, в соседней Ивано-Франковской области оползни разрушают здания и перекрывают дороги. Что "творит" непогода на Прикарпатье – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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На данный момент на территории шести районов (Верховенский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий районы и Ивано-Франковский городской совет) сильные ливни подтопили 12 жилых домов и 24 двора. Кроме того, водой залило более 5 гектаров сельхозугодий.

Больше всего беды ливни натворили в Верховинском районе. В частности, в селе Красник произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения. Из-за этого отрезанными от мира остались шесть населенных пунктов: с. Дземброня, с. Быстрец, с. Топильче, с. Зеленое, с. Явирник, Шибене).

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"На участке дороги между оползнями, длиной 2 км временно ограничен проезд 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп", – рассказали спасатели.

Кроме того, из-за оползня было разрушено хозяйственное здание в частном хозяйстве. Этот инцидент произошел в селе Довгопилля. А в селе Белая Река из-за подъема уровня воды в реке Черемош вода пошла на автомобильную дорогу сообщением "Гринява – Голошина". Теперь там затруднено транспортное сообщение с тремя селами.

А селе Гринява вода в реке Белый Черемош разрушила два пешеходные мостики и подтопила часть проезжей части дороги в двух местах. Временно отсутствует транспортное сообщение с селами Грамотное и Пробойная.

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"Для доставки продуктов питания в труднодоступные места на территории Верховинского района привлечен вертолет ГСЧС (загружено более 2 тонны продуктов питания) для жителей, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение", – рассказали спасатели.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 40 человек и 12 единиц техники.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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