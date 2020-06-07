Погода в Украине побила все рекорды по аномалиям – интервью с климатологом Светланой Бойченко

Весь май страну накрывали дожди, что заставило даже самых убежденных скептиков признать - погода меняется. Доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины рассказала "Сегодня" об изменении климата

Теплая погода, баловавшая украинцев зимой, сменилась весенними холодами. После апрельских аномалий весь май страну накрывали дожди, что заставило даже самых убежденных скептиков признать – климат меняется. Доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко многие годы исследует климатические изменения. В интервью сайту "Сегодня" Светлана Григорьевна рассказала о том, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

- Вопрос, который сейчас тревожит каждого: что происходит с погодой?

- Давайте зададим вопрос по-другому: что происходит с климатом. В климате происходят изменения, на фоне изменений проявляются цикличности – колебания, которые формируются различными природными факторами. Климат никогда не был постоянным. Он изменчив, и этой изменчивости характерны проявления разных неблагоприятных аномальных погодных явлений.

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Я бы сказала, что климатическая ситуация, которая сложилась в этом году – это продолжение прошлого года. Наверное, ни один год за последние несколько десятилетий не "баловал" нас так своими аномалиями, как 2019 год, и похоже 2020-й не отстает...

Эта тенденция, сложившаяся уже десятилетиями, когда зимы достаточно теплые, малоснежные (с атмосферными осадками чаще в виде мокрого снега), этой зимой превысила все ожидания. Зима 2019-2020 гг. была теплее в Украине на 3-5 градусов выше нормы, а количество осадков выпало ниже ожидаемой нормы. Если мы обратимся в климатическое прошлое, то похожая ситуация уже была около 140 лет назад.

И вот и достаточна аномальная весна 2020 года – теплая и сухая в марте и апреле. Показатели били все рекорды по аномалиям – было настолько сухо, что на территории Киевской области даже случались песчаные бури. Это бывает крайне редко, чаще всего такие явления характерны для южных и юго-восточных районов Украины.

А затем наступил аномальный май, но не теплый и сухой, а наоборот – достаточно прохладный и влажный, как для этого месяца. В наших исследованиях ранее было отмечено, что уже несколько десятилетий наблюдалась другая тенденция для мая – это превышение климатической нормы приземной температуры (в среднем 15-16 градусов) на несколько градусов, с проявлениями погодных ситуаций с аномально-высокими температурами до 28-30 градусов и уменьшением количества осадков.

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Сейчас наблюдается совершенно другая погодная ситуация в мае. Только несколько последних лет май начал меняться – приближаясь к норме. Однако, порой мы становимся свидетелями тепловых волн в апреле, причем весна начинается достаточно резко.

В прошлом году достаточно аномальным месяцем был явно июнь, для которого не были характерными такие длительные периоды с высокими температурными аномалиями до +30, все же это более характерно для июля и августа.

- В чем причина таких аномалий?

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- Во-первых, климатическая изменчивость вообще характерна для земной климатической системы. Во-вторых, из-за происходящих изменений климата, земная климатическая система находится в возбужденном состоянии, и на той или иной территории в то или иное время это проявляется в виде погодных аномальных явлений.

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Мы анализировали, стало ли больше этих стихийных погодных явлений или это наше субъективное представление, которое сложилось из-за нашей хорошей информированности. Ведь часто мы можем услышать: "Глобальное потепление стало причиной учащающихся погодных катастроф!". Но еще несколько десятилетий назад мы не знали, что происходит в соседней стране, регионе, городе. Сейчас мы обладаем информацией, и у нас может создаваться впечатление, что катастроф стало больше. Анализ показывает, что действительно, повторяемость некоторых явлений несколько участилась, но беспокоит не частота их проявлений, а то, что они стали более мощными по силе развития и по распространению по территории.

- Как проявляется увеличение мощности природных явлений?

- Это и более резкие перепады температур (температурные качели), ураганные ветры, пылевые бури, ливни, засухи и более мощные смерчи. Аномальные явления стали больше распространяться по территории Украины. Если раньше они имели локальный характер, то сейчас затрагивают большие территории.

- Почему май в этом году выдался таким дождливым?

- Когда зима достаточно теплая во всей Европе и даже во всем северном полушарии, и при этом достаточно сухая, то происходит интенсивное испарение и влагосодержание в атмосфере увеличивается. Накопленная влага в атмосфере в результате реализуется теперь в виде дождей. Скорее всего не только май, но для летних месяцев будут характерны прохладные и дождливые периоды на фоне привычных жарких периодов.

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Прогнозировать такие явления на длительный период достаточно сложно, особенно, когда мы сталкиваемся с ситуациями, при которых на формирование природных климатических условий накладывается наша интенсивная деятельность (антропогенное усиление парникового эффекта). В ситуациях, когда речь идет о случайном процессе, то есть достаточно редкое проявление аномальных погодных явлений, то долгосрочный прогноз вообще не работает. Мы можем лишь констатировать их проявление и в таких случаях синоптикам удается дать краткосрочный прогноз до 3 дней. А вообще более-менее реальный прогноз на 3-7, максимум до 10 дней, а дальше в атмосфере ситуация резко меняется и прогноз делать сложнее.

Климатологи оценивают климатическую ситуацию и представляют прогностические сценарии с учетом тенденций и цикличностей, которые прослеживаются. Так, например, летом прошлого года климатологи Всемирной метеорологической организации заявляли, что зима будет холодной, но зима была теплой и мы все "посыпали себе голову пеплом". Я тоже предполагала, что будет холодная зима, учитывая цикличности и некоторые предикторы, но увы...

- Расскажите подробнее о цикличностях в природе.

- На фоне глобального потепления, тенденции к повышению температуры, разворачиваются квазипериодические колебания (волны). Последнее десятилетие мы находились на восходящем пике волны, затем мы входим постепенно в нисходящую ее ветвь. Это не значит, что будет похолодание, потому что все равно климат продолжает теплеть, просто на некоторое время стабилизируется общее потепление климата. Однако могут быть некоторые перераспределения в сезонном ходе метеопараметров и в региональном их распределении. Например, есть вероятность, что чаще будут проявляться холодные периоды зимой, а летом жара будет чередоваться с прохладными и дождливыми периодами.

Отмечают, что в эти периоды начинает интенсифицироваться меридиональный перенос воздушных масс. В умеренных широтах доминирующим является западный перенос воздушных масс из Атлантики. Они формируют определенные погодные условия. Воздушные массы с юго-востока летом приносят обычно высокие температуры и отсутствие осадков, а с северо-запада и севера – низкие температуры. Поэтому часто люди ожидают, что если в Москве похолодало, следует через неделю ждать похолодания и в Киеве.

Отмечу, что последние десятилетия было, например, характерно жаркое лето с аномально-высокими температурами до 30 градусов с резким уменьшением количества атмосферных осадков до 30-50% в некоторые годы. Это очень много, ведь в наших широтах максимум осадков формируется именно в летний период. Этот максимум просто "проваливался".

В распределении атмосферных осадков также есть свои особенности и цикличности, и мы предполагаем, что мы начинаем входить в более влажный период и лето начнет немного восстанавливаться.

- То есть лето станет более мягким?

- В любом случае, мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое.

Отмечу, климат изменчив от года к году, поэтому изменения мы оцениваем за период не менее чем за 30 лет. Всемирной метеорологической организацией введено понятие климатической нормы температуры за период 1961-1990 гг., или сейчас также используют периоды 1971-2000 и 1980-2010 гг. – это такой стандартный климат по сравнению с которым оценивают изменения.

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Продвигаясь по климатическому историческому прошлому в соответствии с результатами инструментальных наблюдений, мы можем попасть то в потепление, то в похолодание. Повторюсь, сейчас мы проходим "максимум потепления". К 30-40-м годам это температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-70-е годы волна снова займет восходящее положение (эти периоды приблизительно длятся 60 лет).

Эти температурные колебания явно имеют природный характер. Были исследования, которые пытались понять их природу. Согласно некоторым гипотезам, эти волны может формировать вулканическая деятельность, а также океан. Однако не следует забывать и о внешних факторах, которые могут формировать такого типа колебания.

Механизм влияния вулканов доказан. Вулканы извергают свой материал в стратосферу, на высоту 20-25 км, происходит загрязнение стратосферы газами, пеплом. Выбросы, например (SO2), в стратосфере приводят к образованию сульфатных аэрозолей. Эти аэрозоли могут пребывать в стратосфере до нескольких лет, выполняя роль антипарниковых компонентов.

Замечено, что после мощных извержений на земле наступает похолодание. Но важно, чтобы эти извержения были в экваториально-тропической зоне, тогда они разносятся по всему земному шару. Если извержение ближе к полюсу, то действие имеет локальное и минимальное влияние на климат.

Кроме того, если в атмосферу попадет космическое тело, метеорит, то газо-аэрозольное загрязнение атмосферы также приведет к похолоданию на планете. То есть, в земной климатической системе имеются как внешние, так и внутренние регуляторы.

- Расскажите подробнее о роли океанов в этих процессах.

- Океан играет очень важную роль в формировании климата, он чувствителен к изменениям приземной температуры, но и сам может влиять на ее колебания. В водах океана "зашиты" парниковые газы (углекислый газ, метан, закись азота) и при повышении температуры океан, выбрасывая дополнительно парниковые газы в атмосферу, способен усиливать атмосферный парниковый эффект, приводя к потеплению и наоборот, при похолодании океан забирает и удерживает эти газы в своих водах и, таким образом, еще больше усиливает это похолодание.

- Давайте поговорим немного о сценариях изменения климата.

- На формирование климата влияет много факторов – внешние и внутренние, и при построении сценариев изменений климата мы учитываем эти природные факторы, а также и антропогенные. Мы сейчас говорим о сценариях изменения климата до конца 21 столетия, и специалисты всегда делают оговорку – при условии удвоения концентрации парникового СО2 в атмосфере. Наиболее правдоподобным сценарием считают повышение температуры к концу 21 ст. на 2-2,5 градуса.

Поэтому если будет другая ситуация, развитие будет другим, и сценарии будут другие. Наша деятельность сейчас оказывает доминирующее влияние на изменение климата. Это не только выбросы в атмосферу парниковых газов, но и интенсивность землепользования, увеличение населения на планете. Мы все хотим кушать, ездить на авто, жить в теплых домах зимой и охлаждать их жарким летом, а для этого нужна энергия. Сейчас мы боремся с атомной, пытаемся перейти на зеленую энергию, но эта энергия, к сожалению, пока не покрывает все наши потребности. Поэтому, так или иначе, мы будем использовать углеродное топливо, а это приводит к дополнительным выбросам парниковых газов в атмосферу.

- Есть мнение, что климат стал непредсказуемым, что сейчас стало сложнее делать прогнозы.

- И раньше прогнозировать было непросто, а сейчас мы владеем информацией, которую получаем с Мировых климатических центров. Но иногда прогнозы не идеальны, так бывает… процессы сложные и синоптики не виноваты.

- В этом году была теплая зима и весной последовали новости, что из-за отсутствия снега вода исчезла. Селяне начали переживать об урожае озимых. Но сейчас уже предсказывают неурожай ягодных культур. Если принимать во внимание новые данные, что грядет холодное лето, это означает, что аграриям следует ждать новых сюрпризов и не расслабляться?

- Последнее время аграриям особо расслабляться и не приходится. То было сухо и жарко, и это вызывало проблемы, теперь может быть прохладно и дождливо, и, соответственно, будут проблемы другого характера. Погодные условия год от года отличаются, и мы все время недовольны… но несколько десятилетий назад мы жили в условиях более холодных зим и дождливых лет. Не следует забывать, что стабильного климата не бывает, он постоянно меняется.

- Может ли то, что происходит сейчас, привести к тому, что аграрии будут вынуждены переходить на совершенно другие культуры?

- Надо наблюдать за тенденциями, но если мы правильно понимаем ситуацию, возможно изменятся не виды сельскохозяйственных культур, а сроки посадок, внесения удобрений. Мы уже жили в таких условиях, да и похолодание временное, ведь глобальное потепление никто не отменял.

- Как вы относитесь к прогнозам, что однажды степь в Украине станет пустыней, лесостепь станет степью, а лес – лесостепью?

- Да, такие модели есть, и уже существуют карты, согласно которым у нас происходит некоторое смещение природных зон в направлении высоких широт.

- Тем не менее, аграрии сейчас сталкиваются с необходимостью капельного орошения, а в будущем, по разным оценкам, такой полив будет обязательным.

- Нам нужно будет приходить к этому. При построении сценариев изменений климата используют палеоклиматические реконструкции: Оптимум голоцена (5-6 тыс.лет назад), тогда было теплее на 1 градус в сравнении с доиндустриальным периодом, Микулинское межледниковье, (125 тыс.лет назад), когда было теплее на 2 градуса, и Оптимум плиоцена (2-3 млн лет назад) с потеплением на 3-4 градуса. Установлено, что при потеплении на 3-4 градуса на территории Украины юго-восточные и южные регионы Украины ждет опустынивание.

Отмечу, что в 20 столетии потепление на территории Украины шло в унисон с глобальными темпами, а последние десятилетия темпы потепления на нашей территории стали более стремительными.

- В шестидесятых в Луганской области произошла сильная песчаная буря. Чтобы она не повторилась, был высажен искусственный лес и песчаные бури не повторялись. Если говорить о текущих негативных сценариях, насколько человек может противостоять этим процессам своими силами?

- Если мы не будем вырубать лес, а наоборот – увеличивать его площади, если мы будем стараться правильно вести земледелие, проводить орошение, то сможем удержаться от негативных проявлений некоторых стихийных явлений. Также необходимо поддерживать в надлежавшем порядке и лесополосы.

Но есть множество и других экологических проблем юго-западных, юго-восточных и южных регионов Украины, связанных с изменением уровня Черного и Азовского морей (приблизительно на 20 см в 100 лет) вслед за Мировым океаном из-за глобального потепления.

Это не только захват морем прибрежных территорий, но и эрозия берегов, повышение уровня грунтовых и подземных вод, а также формирование просадочных деформаций и вторичное засоление почвы. Один процесс влечет другой. А если мы еще и ведем себя с природой неправильно, то процессы усугубляются.

Конечно, хорошо сказать: "Во всем виновато глобальное потепление", но нельзя на него все сваливать.

В прошлом и позапрошлом году происходили ливни, которые заливали Крещатик. Прогнозировать точно, где и когда реализуется ливень, очень сложно. Однако то количество, которое выпадало тогда, превысило месячную норму осадков около 60-80 мм. Однако если бы ливневки были в порядке и не было хаотичной застройки, то это явление не имело бы таких последствий. А чиновники, как всегда, обвинили во всем "глобальное потепление".

Интересно, но в 18 и 19 столетиях неблагоприятные явления фиксировали чиновники и часто приписывали их, чтобы использовать этот факт в своих интересах. Ничего не меняется… к сожалению…

Как сообщалось, 16 апреля в Киеве произошла аномальная печаная буря. Как это было – смотрите на видео:

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