Жители Ровно устроили акцию против установки новых котлов

Жители Ровно потребовали проверки котлов отопления для их домов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Жители Ровно устроили акцию против установки новых котлов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg 2019-03-28T18:40:42+02:00 Запад Жители Ровно потребовали проверки котлов отопления для их домов

В Ровно жильцы нескольких многоэтажек выступают против переоборудования котельных – люди пожаловались на черный дым и неприятный запах прямо во время тестирования в техническом здании, расположенном вплотную к жилым домам.

"Дым осел, а сажа пошла вниз. Прошло два-три дня, и я вымывала квартиру. Мэр присутствовал на запуске, а людям говорят, что не был установлен котел", – рассказала жительница Ровно Елена Минтенко.

Люди пришли протестовать на сессию горсовета – именно там должны были разрешить использование подобного оборудования. Жильцы ближайших к котельной домов потребовали остановить запуск и проверить выбросы. В свою очередь, градоначальник утверждает, что все безопасно, а новое оборудование – очень дорогое.

"Если потеряем миллиард 200 миллионов, я же не буду всегда городским головой, то нас не поймет никто. миллиард 200 миллионов чужих инвестиций в Ровно. Начали говорить, что котлы не современные, но они соответствуют всем современным стандартам", – заявил мэр города Владимир Хомко.

Всего в Ровно планируют установить 30 подобных котлов. Тепло в город поставляет частная компания, а тариф – один из самых высоких в Украине: отопление одного квадратного метра стоит 42 гривни. Глава предприятия уверяет, что происхождение черного дыма проверят, и в будущем новый котел не будет мешать людям.

"Это такая установка, которая должна улавливать практически все, что может вылететь наружу. Еще раз подчеркиваю: вдвое или втрое выбросы, которые будут от этого котла, меньше, чем предусмотренные предельно допустимые", – объяснил Александр Корчинский, директор компании, поставляющей тепло.

Депутаты решили отложить запуск новых систем и будут дожидаться выводов экологов. Обещают, что в состав рабочих групп, которые будут проверять новые котлы, пригласить и жителей этого микрорайона.

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