27 сентября 2019 года торговая сеть "Обжора" откроет новый супермаркет на Колонтаевской, 71

Любимые одесситы! 27 сентября 2019 года распахнет свои двери для покупателей новый супермаркет “Обжора” по адресу: Колонтаевская, 71

Церемония открытия состоится в 12:00, после чего в супермаркете начнётся праздник, полный эмоциональных и гастрономических наслаждений. Торговая сеть "Обжора" следует уникальной стратегии, направленной на создание максимально комфортного для покупателя сервиса и воплощает креативные идеи – в чём вы можете убедиться самостоятельно, посетив торжество.

Не упустите возможность первыми оценить одесское гостеприимство и современный формат нового супермаркета, насладиться кулинарными изысками и получить удовольствие от развлекательных мероприятий в режиме нон-стоп.

Как и во всех супермаркетах сети, покупателей ждут самые свежие продукты, приветливый персонал и широкий ассортимент. Свой День Рождения новый магазин отметит с размахом: подарки каждому покупателю, дегустации, скидки, акции, дисконтные карты на особых условиях.

Праздничное настроение для гостей будет создавать харизматичный ведущий. У малышей, пришедших на открытие с родителями, тоже не будет времени скучать: в течение всего дня маленьких гостей супермаркета будут радовать аниматоры.

Лёгкая и весёлая праздничная атмосфера развлечёт покупателей и перенесет в самые счастливые времена детства. Танцевальный флешмоб, аквагрим, научное шоу, фокусники – всё это подарит улыбку и поможет взрослыми ненадолго почувствовать себя детьми.

Добраться до места празднования можно с ветерком, одесской музыкой и прекрасным настроением. Брендированный прогулочный трамвайчик будет бесплатно подвозить всех желающих со Старосенной площади до Автовокзала – туда, где находится новый супермаркет "Обжора" на Колонтаевской, 71.

Супермаркет определенно станет ключевым местом для совершения покупок с комфортной для шоппинга атмосферой – ведь одесситы уже давно знают и любят торговую сеть "Обжора". Широкий ассортимент, дружелюбный сервис, выгодные цены – всё это давно полюбилось одесситам и сделало открытие нового магазина долгожданным событием.

"Всегда рядом, всегда по пути" – главная концепция сети супермаркетов "Обжора". Подобный подход позволил компании сформировать выгодные предложения, представляющие большой интерес для покупателей. Новый супермаркет торговой сети является ярчайшим подтверждением этого тезиса.

Характерная черта супермаркетов торговой сети "Обжора" – широкий ассортимент продаваемой продукции:

свежий хлеб и выпечка из собственной пекарни ™ "Горбушка"

товары fresh категории – свежие овощи, молочные и мясные продукты

богатый ассортимент кулинарии и кондитерских изделий собственного производства

вкусные и полезные салаты от ™ "I love Fresh" отличный ланч, обед или ужин

аппетитные сендвичи от ™ "I love Fresh": всегда удобно взять с собой и тысячи других нужных товаров.

Для тех, кому нужно скоротать время в ожидании, провести деловую встречу и просто вкусно перекусить, на 2 этаже супермаркета открыт кафетерий. В нём есть всё необходимое, чтобы быстро и сытно подкрепиться и утолить жажду – ароматный кофе, аппетитные хот-доги и разливное пиво от мировых производителей.

Приходите на торжественное открытие всей семьей: гарантируем море улыбок и отличное настроение!

Настоятельно рекомендуем включить это мероприятие в свой календарь. Напоминаем: 27 сентября, с 12:00. Совершайте покупки с выгодой и наслаждайтесь увлекательной шоу-программой!

Вы приглашены!

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