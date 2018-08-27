Бархатный сезон в Одессе: свободных мест на пляже почти нет

"Сегодня" отправилась на пляж "Ланжерон", чтобы разузнать, как проходит высокий сезон

Хотя до конца лета остались считанные дни, туристический сезон в Одессе в разгаре. Маршрутки, которые едут к морю, заполнены пляжниками, а прибрежные заведения активно ищут новых сотрудников. "Сегодня" отправилась на пляж "Ланжерон", чтобы разузнать, как проходит высокий сезон.

В воскресенье утром отдыхающих здесь не меньше, чем в середине июля. Лестница к пляжу заставлена лотками с традиционной пляжной едой, прохладительными напитками и плавательными принадлежностями. Неподалеку юные предприниматели предлагают временные татуировки хной и стоят автоматы, зазывающие отдыхающих измерить силу удара. На самом пляже берег устелен водорослями, но отдыхающих, судя по всему, это не смущает.

Найти свободное место между топчанами и подстилками — задача не из легких, ведь все пытаются выжать максимум из последних деньков лета перед дождливой осенью и морозной зимой.

"Я работаю в школе, и в сентябре приходить не получится. Хожу утром и вечером — хватаю на целый учебный год воздух", — признается одесситка Ольга. А вот среди приезжих мы отыскали тех, кто постоянно посещает Южную Пальмиру в это время.

"Мы каждый год на целый август приезжаем, отпуск всегда так выпадает", — признались нам туристы.

Впрочем, уже постепенно растет количество тех, кто приезжает к нам ради культурной программы, а не морского загара.

"Мы приехали не на пляже отдыхать, а по городу погулять. Буквально часик на Ланжерон посмотрим и дальше в центр. Я в прошлый раз лет пять назад приезжала, на набережной стройка была, фонтанов еще не было, теперь приятно удивлена", — говорит Светлана из Николаева.

По нашим наблюдениям, все отдыхающие едины в одном: комфортному отдыху мешает мусор.

"Неплохо бы просеивать песок, да и вообще убирать. В прошлые годы было чуть чище", — посетовал турист Николай.

"Возле пирсов постоянно рыбой пахнет, мусор везде, водоросли не убирают, — жалуется одесситка Анна. — Неплохо бы сделать панорамный вид на море, как в других курортных городах: убрать с песка все постройки".

"Очень много пляжей застроенных, хочется просто прийти, лечь и отдохнуть, но это не получается. Мы обычно ходим на пляж, где "Дверь Солнца" (скульптура. — Авт.), но туда уже не так просто добраться", — говорит одесситка Татьяна.

РАБОЧИЕ РУКИ И ЦЕНЫ. Хотя большинство отдыхающих с детьми разъедутся к началу учебного года, предприниматели строят планы на бархатный сезон и ищут рабочие руки, развешивая объявления о поиске сотрудников на фонарных столбах.

"Еще будет сентябрь, будем работать. Числа до 15-го люди обычно есть, может, дольше", — говорит нам Оксана, продавец фастфуда. Рестораторы настроены на работу также решительно. "Это почти центр города, тут всегда люди будут. Не в таком количестве, как сейчас, конечно, но будут", — считает работник местного кафе Диор.

К слову, несмотря на количество отдыхающих, цены у моря не растут: стоимость прохладительных напитков стартует от 25 грн, а за пахлаву в зависимости от размера просят 30—50 грн. Аренда шезлонга обходится в среднем в 100 грн в день.

Напомним,