Баржа с контрабандными сигаретами растрощила 17 пирсов и подъемные краны возле Одессы

Баржа, на борту которой компания-фрахтовщикрастрощила во время шторма 17 пирсов и подъемные краны причала "121 Сухой Лиман" возле Одессы.

Владельцы пирсов готовят иски относительно компенсации убытков к компании-фрахтовщику баржи, портом приписки которой является Измаил, а судовладельцем – ПрАО "Украинское Дунайское пароходство", сообщает Укринформ.

"Как только станет известно, кто является надлежащими ответчиками за причиненные многомиллионные убытки от навала баржи на гидротехнические сооружения, владельцы пирсов – члены причала обратятся к ним с соответствующими требованиями. Ведь судном растрощены не только пирсы, но и многие краны для подъема и спуска малых плавсредств", – отметил директор причала "121 Сухой Лиман" Юрий Грязев.

Как сообщалось, следователи Одесского облуправления СБУ расследуют под процессуальным руководством облпрокуратуры схему транспортировки буксиром "Параллель" и баржой рекордной партии контрафактных сигарет, в соответствии с ч. 2 ст. 201 (перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Операция по спасению моряков у наших берегов на днях наделала много шума. Помощь спасателей потребовалась экипажу буксира "Параллель", который из-за пробоины мог в любой момент пойти на дно. "Сегодня" разузнала подробности спасательной операции.