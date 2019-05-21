Боец одесского спецназа задержал любимую и сделал предложение

Девушке копы сказали, что ее подозревают в мошенничестве

Признание на плацу. Фото: od.npu.gov.ua.

Боец одесского спецназа сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, инсценировав ее задержание якобы по подозрению в мошенничестве. И все это в день ее рождения.

Устроить такое необычное признание без отрыва от службы спецназовцу помогли друзья, которым, к слову, отводилась весьма важная роль в этом действе.

Как рассказали в отделе коммуникации облполиции, когда девушка выходила из дома, к ней подошли "крепкие парни" и пригласили пройти в отделение. Ей сказали, что ее подозревают в мошенничестве. Но вместо участка девушка оказалась на плацу перед строем бойцов полиции особого назначения, где служит ее избранник.

"Испытание на стойкость пройдено. С днем рождения, любимая! Выходи за меня", — заявил он в присутствии всех сослуживцев, став перед любимой на колено и держа в вытянутой руке аккуратную розовую коробочку с кольцом.

Обескураженная именинница расплакалась под аплодисменты и, если верить полицейским, дала свое согласие без каких-либо колебаний, после чего последовали объятия, поздравления и фото на память. Впрочем, забыть такое будет сложно.

Ранее мы писали, что парень сделал девушке "самое необычное предложение руки и сердца". Пара вместе с группой погружалась у рифа Флинн на прошлой неделе. В один из моментов инструктор передал Джошу Томпсону заранее заготовленное кольцо. Затем молодой человек подозвал свою девушку Демику Гилрой, сделал ей предложение, показав записку с вопросом, и надел кольцо на палец. Она согласилась и начала его обнимать.

Также сообщалось, что мужчина сделал предложение девушке, уже одетой в свадебное платье. Парень рассказал, что до этой встречи не верил в любовь с первого взгляда.

Напомним, украинка на свадьбе сделала жениху-китайцу "приятную неожиданность". Китаец по имени Хэ Пэнвэй, работающий торговым агентом, и переводчица из Украины Инеса, заключили брак в родном городе жениха. Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп.

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