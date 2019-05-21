Боец одесского спецназа задержал любимую и сделал предложение
Девушке копы сказали, что ее подозревают в мошенничестве
Боец одесского спецназа сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, инсценировав ее задержание якобы по подозрению в мошенничестве. И все это в день ее рождения.
Устроить такое необычное признание без отрыва от службы спецназовцу помогли друзья, которым, к слову, отводилась весьма важная роль в этом действе.
Как рассказали в отделе коммуникации облполиции, когда девушка выходила из дома, к ней подошли "крепкие парни" и пригласили пройти в отделение. Ей сказали, что ее подозревают в мошенничестве. Но вместо участка девушка оказалась на плацу перед строем бойцов полиции особого назначения, где служит ее избранник.
"Испытание на стойкость пройдено. С днем рождения, любимая! Выходи за меня", — заявил он в присутствии всех сослуживцев, став перед любимой на колено и держа в вытянутой руке аккуратную розовую коробочку с кольцом.
Обескураженная именинница расплакалась под аплодисменты и, если верить полицейским, дала свое согласие без каких-либо колебаний, после чего последовали объятия, поздравления и фото на память. Впрочем, забыть такое будет сложно.
Ранее мы писали, что парень сделал девушке "самое необычное предложение руки и сердца". Пара вместе с группой погружалась у рифа Флинн на прошлой неделе. В один из моментов инструктор передал Джошу Томпсону заранее заготовленное кольцо. Затем молодой человек подозвал свою девушку Демику Гилрой, сделал ей предложение, показав записку с вопросом, и надел кольцо на палец. Она согласилась и начала его обнимать.
Также сообщалось, что мужчина сделал предложение девушке, уже одетой в свадебное платье. Парень рассказал, что до этой встречи не верил в любовь с первого взгляда.
Напомним, украинка на свадьбе сделала жениху-китайцу "приятную неожиданность". Китаец по имени Хэ Пэнвэй, работающий торговым агентом, и переводчица из Украины Инеса, заключили брак в родном городе жениха. Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боец одесского спецназа задержал любимую и сделал предложение". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трогательно до слез: появились фото с помолвки Дженнифер Лопес
Певица сама опубликовала снимки в своем микроблоге