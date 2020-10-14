ЦИК распустил Одесский теризбирком

До вечера 14 октября партии должны подать в ЦИК кандидатуры новых представителей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 13 октября приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

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Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Центризбирком установил, что одесская ТИК неоднократно нарушала законодательство, в частности, среди ее нарушений регистрация кандидата в мэра Одессы Дмитрия Голубова, а также кандидатов от его партии после окончания сроков регистрации.

Кроме того, теризбирком Одессы при принятии некоторых решений проигнорировал решения суда.

В постановлении также говорится, что местные организации политических партий, представители которых были в составе комиссии, могут не позднее 17:00 14 октября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав новой ТИК.

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Центризбирком также обратился в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в его постановлении обстоятельств и ожидает принятия соответствующих мер в случае выявления оснований для этого.

Ранее мы писали, что участники местных выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, порой прибегают к грязным методам политической борьбы. К примеру, расклеивают листовки с ложью о политических оппонентах и распространяют фейки в интернете.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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