Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

ЦИК распустил Одесский теризбирком

14 октября, 00:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

До вечера 14 октября партии должны подать в ЦИК кандидатуры новых представителей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 13 октября приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Реклама

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Центризбирком установил, что одесская ТИК неоднократно нарушала законодательство, в частности, среди ее нарушений регистрация кандидата в мэра Одессы Дмитрия Голубова, а также кандидатов от его партии после окончания сроков регистрации.

Кроме того, теризбирком Одессы при принятии некоторых решений проигнорировал решения суда.

В постановлении также говорится, что местные организации политических партий, представители которых были в составе комиссии, могут не позднее 17:00 14 октября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав новой ТИК.

В тренде
В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)
Реклама

Центризбирком также обратился в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в его постановлении обстоятельств и ожидает принятия соответствующих мер в случае выявления оснований для этого.

Ранее мы писали, что участники местных выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, порой прибегают к грязным методам политической борьбы. К примеру, расклеивают листовки с ложью о политических оппонентах и распространяют фейки в интернете.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса ЦИК нарушение теризбирком местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)
В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)Одесса
Хотел сделать селфи на крыше поезда: в Одессе парня ударило током
Хотел сделать селфи на крыше поезда: в Одессе парня ударило токомОдесса
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина
В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)
В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)Одесса
В Одессе задержали чиновника-взяточника: посредник уничтожал деньги во время бегства (фото)
В Одессе задержали чиновника-взяточника: посредник уничтожал деньги во время бегства (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять