Двое погибших. В Одесской области ночью авто сбило велосипедистов (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное

Результат смертельной аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Одессой 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, который ехал ему навстречу. Водитель и пассажир двухколесника в возрасте 27-ми и 19-ти лет погибли на месте от полученных травм.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие", – пишут в сообщении.

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Последствия аварии. Фото: Нацполиция В тренде Неизлечимая болезнь. В харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди

Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.

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