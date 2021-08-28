Едва не покалечился в детской комнате: на 4-летнего мальчика обвалились стеклянные двери

Ресторан в Одесской области будет выяснять с производителем, почему конструкция оказалась такой хрупкой

Стеклянные двери посыпались на ребенка. Коллаж "Сегодня"

В селе Фонтанка Одесской области пока родители отдыхали с друзьями в ресторане, их 4-летний сын получил многочисленные порезы. На малыша упали стеклянные двери детской комнаты. В каком состоянии мальчик и кто будет нести ответственность, узнавали новости "Сегодня".

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В половине 9 вечера, пока родители с друзьями отдыхали в ресторане, 4-летний мальчик, бегая из детской комнаты, толкнул двери – те разлетелось вдребезги. На кадрах с камер наблюдения видно – мальчик бежит прямо на дверь, толкает ее и она – рассыпается.

"Просто настежь распахнулись и конструкция, крепления не выдержали. Ребенок упал вместе с этой дверью. Как показывают камеры, встал и побежал к родителям. Было на коленях стекло, оно сразу от удара об угол посыпалось, возможно что мальчик порезался, потому что сильно толкнул дверь", – рассказывает руководитель ресторана Виталий Канюченко.

Мать в туалете сразу промыла сыну руки. Ресторан вызвал частную скорую, медики наложили на порез шов. А уборщицы и официанты тем временем собрали стекло.

Родители с претензиями в заведение не обращались. Компенсации не требовали – уверяют в ресторане. Заявления в полицию тоже не подавали. Ресторан претензий также не имеет.

Ребенок уже дома – лечение в стационаре ему не понадобилось. Почему стеклянные двери не выдержали толчка ребенка – администрация будет выяснять с производителем конструкции.

Подробности на видео: