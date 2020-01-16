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Где купаться на Крещение в Одессе: список мест

16 января, 15:43

Традиционные купания в городе пройдут на трех локациях

Освящение и купание в проруби на Крещение 2020

Освящение и купание в проруби на Крещение 2020 / Фото: Depositphotos

В день православного праздника Крещения на одесских пляжах проведут традиционные купания. Об этом сообщили на сайте города.

Искупаться в городе можно будет на трех локациях:

  • пляж "Золотой берег" (16-я ст. Большого Фонтана);
  • пляж "Ланжерон";
  • пляж "Лузановка".

Пляжи уже готовят к празднику – водолазы начали обследование и расчистку морского дна. Они выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.

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"Работы будут проводиться до 18 января 2020 года", – отмечается на сайте.

Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые отмечают в январе. Купание в ледяной воде – главная традиция Крещения. Ранее сайт "Сегодня" писал, зачем нужно нырять в прорубь в этот день.

Ранее мы уже сообщали все про Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника.

Смотрите видео о крещенских купаниях в Украине:

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