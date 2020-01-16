Где купаться на Крещение в Одессе: список мест

В день православного праздника Крещения на одесских пляжах проведут традиционные купания. Об этом сообщили на сайте города.
Искупаться в городе можно будет на трех локациях:
- пляж "Золотой берег" (16-я ст. Большого Фонтана);
- пляж "Ланжерон";
- пляж "Лузановка".
Пляжи уже готовят к празднику – водолазы начали обследование и расчистку морского дна. Они выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.
"Работы будут проводиться до 18 января 2020 года", – отмечается на сайте.
Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые отмечают в январе. Купание в ледяной воде – главная традиция Крещения. Ранее сайт "Сегодня" писал, зачем нужно нырять в прорубь в этот день.
Ранее мы уже сообщали все про Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника.
Смотрите видео о крещенских купаниях в Украине:
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