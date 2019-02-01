Гибель двух копов в Одесской области: суд выбрал меру пресечения водителю грузовика
Водителя грузовика взяли под стражу на срок в 59 суток
В Одессе Киевский районный суд арестовал водителя грузовика, подозреваемому в совершении аварии, в которой погибли двое следователей полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что 29 января, двигаясь за рулем автопоезда с тягачом Volvo и полуприцепом-контейнеровозом, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу на автодороге "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши" и врезался в маршрутку и легковушку.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли на месте два пассажира автобуса – 22-летний мужчина и 24-летняя женщина, которые были сотрудниками полиции. Еще один человек попал в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
По решению суда, водителю грузовика избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО на срок в 59 суток без возможности внесения залога.
Мы сообщали, что в полиции открыли уголовное производство по факту ДТП, в результате которого погибли двое полицейских и еще четыре человека получили травмы по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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