Гибель двух копов в Одесской области: суд выбрал меру пресечения водителю грузовика

Водителя грузовика взяли под стражу на срок в 59 суток

Фото: ГУНП в Одесской области.

Гибель двух копов в Одесской области: суд выбрал меру пресечения водителю грузовика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/403/8cc/5c54038cc1bf2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/403/8cc/5c54038cc1bf2.jpg 2019-02-01T19:43:00+02:00 Одесса Водителя грузовика взяли под стражу на срок в 59 суток

В Одессе Киевский районный суд арестовал водителя грузовика, подозреваемому в совершении аварии, в которой погибли двое следователей полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 29 января, двигаясь за рулем автопоезда с тягачом Volvo и полуприцепом-контейнеровозом, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу на автодороге "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши" и врезался в маршрутку и легковушку.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли на месте два пассажира автобуса – 22-летний мужчина и 24-летняя женщина, которые были сотрудниками полиции. Еще один человек попал в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По решению суда, водителю грузовика избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО на срок в 59 суток без возможности внесения залога.

Мы сообщали, что в полиции открыли уголовное производство по факту ДТП, в результате которого погибли двое полицейских и еще четыре человека получили травмы по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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