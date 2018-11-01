Гид для гурмана: где провести лучшие дегустации вина и копченой рыбы в Одесской области

Туристический сезон на украинских курортах закончился. Но это не значит, что теперь в морских регионах нечего делать. Рекомендуем осенью отправиться в гастротур по Одесской области. Обещаем: ваше путешествие будет очень вкусным, а главное — колоритным. Здесь вы сможете побывать в средневековой корчме, где готовят без грамма соли, попробуете вино, которое пахнет клубникой, почувствуете себя Челентано, танцуя на виноградных гроздьях во время фестиваля молодого вина, и станете настоящим мэтром де шэ, создавая свой личный коньяк.

Энотур: танцы на винограде

Одесская область — край виноградников, поэтому винный туризм — энотуризм — занимает здесь особое место.

"Шабо"

Хотите узнать, как производят вино в промышленных масштабах? Добро пожаловать на завод "Шабо". Здесь можно заказать экскурсию, и в сопровождении гида окунуться в мир виноделия. Вы побываете в музее, спуститесь в двухсотлетний Королевский подвал и посмотрите фильм об уходе за виноградниками. Затем можно заглянуть в современное отделение по переработке ягод, загадать желание, прикоснувшись к памятнику виноградной лозе, а в конце посетить дегустационный зал и попробовать там фирменные вина. Гид расскажет о культуре потребления напитка. Вначале научит правильно держать бокал: только за ножку, как можно дальше от напитка, чтобы не передавать тепло рук. Позвольте вину подышать, слегка взболтав. Потом глубоко вдохните аромат — прочувствуйте мягкие, сладкие или терпкие нотки. И лишь после пригубите напиток. Экскурсии проводятся ежедневно (10:00, 13:00, 16:00, 18:00). Есть несколько программ: "Стандарт" без дегустации — 200 грн, с дегустацией — 280 грн, VIP — 430 грн и 750 грн соответственно.

Как добраться. Из Одессы, автобусом на Белгород-Днестровский (от 60 грн), ехать до села Шабо.

"Колонист"

Эта винодельня в селе Криничном открыта для посещения не всегда. Например, с 17 августа по 28 сентября здесь проходил фестиваль молодого вина. Гостей везли на плантацию, на сбор урожая, а затем все дружно топтали ногами виноград — все, как в фильме "Укрощение строптивого"! Следующее мероприятие — в феврале: будут отмечать праздник Трифон Зарезан (начало обрезки виноградной лозы). Следите за событиями на сайте.

Как добраться. Из Одессы, с автостанции "Привоз", до села Криничного вас довезет автобус (220 грн).

Grande Vallee

В эту винодельню в пгт Великодолинское организовывают туры из Одессы. За 180 грн вы получите трансфер, экскурсию по виноградникам и винодельне и дегустацию новой линейки фирменных вин. Экскурсии устраивают раз в неделю, по субботам. Заявку можно оставить на сайте или официальной странице в соцсетях.

"Шустов"

В самой Одессе можно заглянуть на знаменитый коньячный завод. Экскурсии с дегустацией проводят ежедневно, с 10 до 20 ч, каждые два часа. Предусмотрено несколько программ стоимостью от 220 до 600 грн. Особенно интересным нам показался проект "Стань мэтр де шэ". Именно так называют мастера, который смешивает коньячные спирты разных возрастов, чтобы получить гармоничный вкус и аромат. И здесь вы сможете создать свой идеальный коньяк. Туристам предлагают разные образцы коньячных спиртов, которые они могут смешивать на собственное усмотрение. Свое творение можно забрать с собой. Стоимость программы — 350 грн.

Пофестивалим

Осенью в Одесской области будут проходить два винных фестиваля. "Тарутино — столица Каберне-2018" — 20—21 октября (этнографический музей под открытым небом "Бессарабское село Фрумушика-Нова) и Bolgrad Wine Fest — 2018, 10—11 ноября (г. Болград).

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Крепостное меню: еда без соли

Путешествуя по Одесской области, обязательно загляните в Белгород-Днестровскую крепость. Здесь ощущается дух времени так отчетливо, как нигде в другом месте. Величественная и неприступная она возвышается над Днестровским лиманом и восхищает своими размерами. Именно ее называют самой большой крепостью Украины — площадь составляет более девяти гектаров, протяженность стен превышает два километра, а их толщина достигает пяти метров! Можете заказать экскурсию (от 300 грн. групповая или индивидуальная) или же просто прогуляться по территории. Очень советуем подняться на смотровую площадку — оттуда открывается фантастический вид на лиман и получаются красивые фотографии. Когда разгуляется аппетит, смело заходите в корчму "Хмельной Гусь" (находится на территории крепости) и отведайте традиционные средневековые блюда. Главная философия заведения — максимально приблизить кухню к тогдашней реальности. Поэтому не удивляйтесь, когда на стол подадут несоленую пищу, ведь в те далекие времена соль была дорогой и зачастую готовили без нее. Правда, после того как попробуете блюда и почувствуете себя средневековым путником, вам принесут солонку и разрешат посолить еду. Что в меню? Можно заказать комплексный обед: первое (шурпа, хлебный суп, куриная похлебка), второе (чечевица с мясом) и напиток (узвар, компот, кисель, вино). Обойдется перекус в 120 грн. Есть и другие средневековые лакомства: телятина по-генуэзски, ягненок на вертеле, шея вепря. И хотя на вкус блюда непривычны, попробовать их стоит.

Как добраться. Из Одессы маршруткой на Белгород-Днестровский (от 60 грн). Вход в крепость: 80 грн взрослые, 40 грн дети. Часы работы — с 08:00 до 20:00.

В корчме. Все максимально выдержано в средневековых традициях. Фото: С. Кирина

Для турофила: сырные места

Тех, кто обожает сыры, называют турофилами. И для них на Одесчине тоже есть "места силы".

"Епропейская сыроварня"

Недалеко от завода "Шабо" находится современная сыроварня, на которую обязательно стоит заглянуть любителям сыра. Этот производственный и одновременно туристический объект открыли совсем недавно — в середине лета 2018 года, но он уже пользуется популярностью среди туристов. Все потому, что здесь в прямом смысле слова можно прикоснуться к производству твердых сыров, открыв для себя много интереснейших фактов. Например, оказывается, из тонны молока получается всего лишь 100 кг сыра! Вы побываете в производственном цеху и увидите столетний деревянный голландский пресс. А гид расскажет, как пастеризуют молоко, зачем добавляют бактериальную закваску и сычужный фермент, и почему сырные головы вымачивают в соленой ванне два дня. Следующий пункт — сырохранилище, где сыры покрывают пластификатором и оставляют созревать минимум на два месяца. И наконец — дегустация, где вам расскажут, как правильно формируется сырная тарелка и предложат попробовать разные сыры. Экскурсии проводят ежедневно каждый час (с 11:00 до 18:00). Обзорная — 100 грн взрослые и 50 грн дети, с дегустацией — 170 и 120 грн соответственно, VIP — 280 и 230 грн.

Как добраться. Из Одессы, маршруткой на Белгород-Днестровский (от 60 грн), ехать до села Шабо.

Ферма "Ласточка"

Здесь можно узнать, как производят не только твердый сыр, но и другие молочные продукты — творог, масло и ряженку. Туристам покажут ферму, сыроварню и сырный погреб. Далее проведут в мини-музей со старинными костюмами и различными самобытными вещами, присущими этому региону, и наконец — пригласят в дегустационный зал. Обзорная экскурсия стоит 200 грн, с дегустацией — от 250 грн. Экскурсии проводят каждую субботу, в 11:00 и 15:00.

Как добраться. Ехать из Одессы автобусом до села Визирка (направление на Южный или Коблево).

Идеальный дуэт. Вино и сыр. Фото: С. Кирина

Вилково: рыбный борщ и дикое мясо

Гастрономическое путешествие по Одесской области будет неполным, если вы не посетите Вилково. Этот небольшой городок называют Украинской Венецией за улицы-каналы, которые называют ериками, а основное средство передвижения здесь лодки. Но есть и асфальтированная дорога, и во многие места можно добраться на машине.

Поскольку Вилково находится в дельте Дуная, здесь очень много рыбы самых разных видов. Сом, щука, карась, окунь, сазан, толстолобик, камбала, дунайская сельдь — ассортимент такой огромный, что разбегаются глаза! Всю эту рыбу — свежую, соленую, вяленую, копченую, — можно купить на местном базаре. Традиционные блюда, конечно, тоже с рыбой!

Что попробовать? Голубцы с судаком (80 грн), шашлык из сома (130 грн), борщ с рыбой "на сторчак" (70 грн), котлеты из "дунайки" (75 грн). И обязательно отведайте вилковскую уху (70 грн): ее могут варить из разной рыбе, но подают только с соусом саламур (готовят на основе рыбной юшки с солью, перцем и перетертым чесноком). Под уху всегда предлагают вино: вилковчане говорят, что уха без вина — это рыбный суп. Кстати, пьют здесь не всякое вино, а местное, под названием "Новак" — с тонким клубничным ароматом.

Еще одно кулинарное достояние Вилково — дикое мясо. Вилковчане выращивают на островах т. н. липованский красный скот (липованами называют староверов, которых здесь много). Покупают коров и быка, вывозят на один из безлюдных островов, и оставляют там. Периодически приезжают и наблюдают за состоянием скотины. Из-за того что животные обитают в диких условиях, мясо особенно вкусное, при этом цена у него такая, как у обычной говядины.

Как добраться. Из Одессы рейсовым автобусом до Вилково (от 150 грн). Остановиться можно в гостинице или на базах отдыха (от 800 грн/сутки). Зеленый туризм в городе не развит — туристов принимают всего несколько семей (от 100 грн/сутки номер с душем и удобствами во дворе). Можно также переночевать в Приморском (Килийский район), которое находится всего в 14 км от Вилково. Этот курорт имеет выход к Черному морю и много отелей разных ценовых категорий. От Вилково до Приморского и в обратном направлении ежедневно ходит рейсовый автобус.

Ерик. Так выглядит типичная вилковская улица и копченая рыба. Фото: С. Кирина

Автор благодарит за приглашение в пресс-тур управление туризма, рекреации и курортов ОГА, Ассоциацию журналистов "Туристический пресс-клуб", www.tourism.odessa.gov.ua.