В Одессе спецназ "Мангуст" учился работе в подземельях: появились яркие фото и видео

Сегодня, 17:04

Бойцы спецназа учились выживать под землей без еды, воды и света

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одессе бойцы специального подразделения полиции "Мангуст" провели тренировки по ориентированию в катакомбах, которые считаются самыми длинными в мире. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

Во время тренировки полицейские отточили свои профессиональные навыки при работе в подземном мире, использовании там оружия, приборов ночного видения и тепловизоров, и учились выживать под землей без воды, еды и света.

Стоит напомнить, что подразделение "Мангуст" было сформировано в составе батальона полиции особого назначения в мае 2018 года для выполнения тактических заданий в катакомбах и закрытых помещениях.

"Их предназначение – поиск преступников, которые укрываются в подземелье", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мелитополе проходили масштабные тактико-специальные антитеррористические учения силовых структур и экстренных служб. Их устроила координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины.

Также мы писали, как в Запорожье сотрудники полицейского спецназа и других подразделений провели тактические учения по действиям в ходе вооруженного ограбления ювелирного магазина.
Одесса, спецназ, учения, катакомбы, спецназовцы

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе спецназ "Мангуст" учился работе в подземельях: появились яркие фото и видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

pixabay.com

В Рейкьявике солдаты США выпили все пиво

Сегодня, 03:49

Особым спросом у американских военных пользовались местные сорта лагера, а наибольшую популярность снискал Gull

Украина

Учения пограничников. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Пограничники "уничтожили вражеский десант": опубликованы яркие фото учений

Вчера, 16:31

В маневрах задействовали бронетехнику с крупнокалиберными пулеметами, был даже американский Humvee
Загрузка...

Запад

Житель Львовской области угрожал взорвать дом: спецназовцы пошли на штурм

Вчера, 11:15

В доме находилась жена "взрывателя" и ее родственники  

Одесса

Фото: СБУ

В Одесской области СБУ разоблачила две наркогруппировки

29 Октября, 12:48

Злоумышленники продавали метадон в одном из районов Одессы
Загрузка...