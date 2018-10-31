В Одессе спецназ "Мангуст" учился работе в подземельях: появились яркие фото и видео

Бойцы спецназа учились выживать под землей без еды, воды и света

В Одессе бойцы специального подразделения полиции "Мангуст" провели тренировки по ориентированию в катакомбах, которые считаются самыми длинными в мире. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

Во время тренировки полицейские отточили свои профессиональные навыки при работе в подземном мире, использовании там оружия, приборов ночного видения и тепловизоров, и учились выживать под землей без воды, еды и света.















Стоит напомнить, что подразделение "Мангуст" было сформировано в составе батальона полиции особого назначения в мае 2018 года для выполнения тактических заданий в катакомбах и закрытых помещениях.

"Их предназначение – поиск преступников, которые укрываются в подземелье", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мелитополе проходили масштабные тактико-специальные антитеррористические учения силовых структур и экстренных служб. Их устроила координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины.

Также мы писали, как в Запорожье сотрудники полицейского спецназа и других подразделений провели тактические учения по действиям в ходе вооруженного ограбления ювелирного магазина.