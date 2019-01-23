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Гигантского снежного поросенка вылепили в Подольске

Сегодня, 21:07

Символ года лепили 12 дней

Праздник в честь нового рекорда. Фото: kotovsk-city.gov.ua
Праздник в честь нового рекорда. Фото: kotovsk-city.gov.ua.
Гигантского снежного поросенка вылепили в Подольске //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b9/ffb/5c48b9ffbe671.png //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b9/ffb/5c48b9ffbe671.png Одесса Символ года лепили 12 дней

В Подольске Одесской области установили новый снежный рекорд. Там вылепили из снега огромного поросенка, которого представитель Национального реестра рекордов Украины зарегистрировал в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".

"Размер снежного творения составляет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту", — отметили в пресс-службе местного городского совета. 

Скульптура, за исключением ушей, глаз и пятачка, состоит полностью из снега. На голову свинке надели патриотичную шапочку, а бока украсили цифрами "2019". Над инсталляцией работали представители молодежной команды города. По словам ее участников, лепили хрюшку 12 дней.

Напомним, что это не первое достижение города, которое отметили в Национальном реестре рекордов. В 2017 году тут вылепили самого большого снеговика высотой 6,03 метра и диаметром нижнего шара 11 метров.

Ранее мы писали, что в день святого Николая в Кривом Роге зафиксировали рекорд Украины. 19 декабря в парке Героев установили новогоднюю игрушку рекордных размеров. Праздничный шар выполнен в виде арки. Его высота достигает отметки в 6 метров 58 сантиметров, диаметр — 6 метров 51 сантиметр.

Ранее мы писали, что Чехия еще недавно была известна на всю Европу своими елочными игрушками – яркие, ручной работы. Но сейчас знаменитое чешское стекло подвинули китайцы.

Также сообщалось, что в Британии создан калькулятор идеального количества игрушек на елку.

 

снег, рекорд, поросенок

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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