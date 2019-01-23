Гигантского снежного поросенка вылепили в Подольске

Символ года лепили 12 дней

Праздник в честь нового рекорда. Фото: kotovsk-city.gov.ua.

Гигантского снежного поросенка вылепили в Подольске Дана Митанова //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b9/ffb/5c48b9ffbe671.png //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b9/ffb/5c48b9ffbe671.png 2019-01-23T21:07:59+02:00 Одесса Символ года лепили 12 дней

В Подольске Одесской области установили новый снежный рекорд. Там вылепили из снега огромного поросенка, которого представитель Национального реестра рекордов Украины зарегистрировал в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".

"Размер снежного творения составляет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту", — отметили в пресс-службе местного городского совета.

Скульптура, за исключением ушей, глаз и пятачка, состоит полностью из снега. На голову свинке надели патриотичную шапочку, а бока украсили цифрами "2019". Над инсталляцией работали представители молодежной команды города. По словам ее участников, лепили хрюшку 12 дней.

Напомним, что это не первое достижение города, которое отметили в Национальном реестре рекордов. В 2017 году тут вылепили самого большого снеговика высотой 6,03 метра и диаметром нижнего шара 11 метров.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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