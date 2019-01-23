Гигантского снежного поросенка вылепили в Подольске
Символ года лепили 12 дней
В Подольске Одесской области установили новый снежный рекорд. Там вылепили из снега огромного поросенка, которого представитель Национального реестра рекордов Украины зарегистрировал в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".
"Размер снежного творения составляет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту", — отметили в пресс-службе местного городского совета.
Скульптура, за исключением ушей, глаз и пятачка, состоит полностью из снега. На голову свинке надели патриотичную шапочку, а бока украсили цифрами "2019". Над инсталляцией работали представители молодежной команды города. По словам ее участников, лепили хрюшку 12 дней.
Напомним, что это не первое достижение города, которое отметили в Национальном реестре рекордов. В 2017 году тут вылепили самого большого снеговика высотой 6,03 метра и диаметром нижнего шара 11 метров.
Ранее мы писали, что в день святого Николая в Кривом Роге зафиксировали рекорд Украины. 19 декабря в парке Героев установили новогоднюю игрушку рекордных размеров. Праздничный шар выполнен в виде арки. Его высота достигает отметки в 6 метров 58 сантиметров, диаметр — 6 метров 51 сантиметр.
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Также сообщалось, что в Британии создан калькулятор идеального количества игрушек на елку.
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