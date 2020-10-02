"Говорил, что у меня мозг, как у обезьяны": эксклюзивное интервью школьника из Килии о попытке суицида и о том, что нужно жить

В эксклюзивном интервью «Сегодня» 15-летний Павел Косенко рассказал, что привело его к «глупому» поступку

Совершивший попытку суицида 15-летний школьник Павел Косенко из Килии Одесской области в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал, что жалеет о совершенном поступке, а также поделился тем, что привело его к такому страшному шагу – попытаться перерезать себе горло на уроке химии.

Реклама

С Павлом Косенко корреспонденты поговорили в больничной палате.

На шее у мальчика – повязка, двигать головой трудно. Свой поступок называет протестом против предвзятого отношения к нему учителя химии. Говорит, тот травил его не один год.

"В девятом классе он сказал, что мне в десятый класс не нужно, что я слишком тупой для десятого класса. Говорил: "у тебя мозг, как у обезьяны. Только обезьяна не сможет понять химию", – рассказывает школьник Павел Косенко.

Павел говорит, что к суициду готовился неделю. За сутки до этого написал три предсмертные записки. В третьей, о которой накануне не рассказали местные чиновники, речь шла о том, что мальчика "достала химия".

"Это был глупый поступок, надо было решить более разумно. Нужно было всем говорить об этом. То, что я сделал, это было глупо. Я после этого полюбил жизнь", – говорит теперь Павел Косенко.

Перед этим в школе, где произошло ЧП, редакцию "Сегодня" убеждали, что ни одной жалобы на учителя химии не было. Но мама Павла говорит – не раз ходила к классной руководительнице с жалобами на педагога.

"Выслушает тебя, "да-да, приму меры". Но меры не принимались", – говорит мать школьника Татьяна Косенко.

Реклама

Вместе с мамой Павла "Сегодня" идут в школу. Час – ожидаем. Внутрь "Сегодня" не пускают из-за карантина. Но учитель химии Виктор Иванович к нам все-таки вышел.

"Обезьяной его называли?" – спрашиваем у учителя. "Такого не было. Спрашивайте у других. Я никогда детей не называю такими словами. Я могу в общем смысле сказать, что ты – плохой человек, что у тебя недостатки. Но оскорблять – никогда", – утверждает учитель химии Килийского лицея №3 Виктор Кущевой.

Читайте также: Что делать, если вы пережили личный крах: три шага

В тот день, по словам учителя, он назвал фамилию Павла на уроке лишь раз. И совсем, мол, не хотел обидеть.

"Во время урока я объяснял, как надо пронумеровывать атомы. Случайно получилось, что я его первым назвал. Косенко – вправе вот так делать, а Голиков – вот так, другой вариант показываю на доске", – говорит Виктор Кущевой.

Свою вину учитель признает частично – не нашел педагогического подхода к ученику. Говорит, если Павел позволит, хочет навестить его в больнице. Но школьник видеть Виктора Ивановича не хочет. Был ли буллинг со стороны учителя в лицее, должна выяснить специальная комиссия.

Ранее "Сегодня" писали о советах психолога – как помочь детям, которые стали жертвой буллинга.

Реклама

Также мы рассказывали о рекомендациях специалиста в психологии, как нужно разговаривать с детьми разного возраста.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама