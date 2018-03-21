Инновации: в Одессе ударят гаджетами по плохому алкоголю

В Одесской области с подпольной торговлей сигаретами и алкоголем будут бороться с помощью современных гаджетов. Правоохранители презентовали мобильное приложение "Легальный акциз". Установив программу на смартфон, жители области смогут проверить точку продажи и даже сообщить о нарушении.

В отделе коммуникации облполиции говорят, что проблема фальсифицированного и безакцизного товара актуальна для региона и чревата не только убытками для госказны, но и вредом для здоровья потребителя. "Напитки содержат опасные химические вещества, которые приводят к токсическому гепатиту, слепоте и даже смерти", — говорят копы.

К слову, в 2017-м по статье "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" начали 21 уголовное производство, а в начале марта пограничники задержали жителя Подольска, превратившего свой дом в цех по производству алкоголя.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Программу разработали сотрудники полиции и ГФС. Ее можно скачать бесплатно. Стартовая страница информирует, что в регионе 4193 субъекта торговли, которые получили 6697 лицензий на продажу алкоголя и 5209 — табачных изделий. Нажав "продолжить", пользователь видит карту, на которой зеленым цветом обозначены лицензированные точки продажи, а красными — нарушители.

Карта. Зеленым отметили легальные точки, красным — нарушителей. Фото: В. Серова

Пока на карте всего 204 красные точки, и все они находятся в Одессе и ее окрестностях. Если покупатель заметил, что товар продают без акцизной марки или лицензии, он может отметить это место на карте и написать жалобу. После этого продавца ждет проверка, а пользователь сможет ознакомиться с результатами. Также копы просят сообщать о местах, где алкоголь и сигареты продают несовершеннолетним.

"Такой сервис очень важен именно сейчас — до начала курортного сезона", — считает главный полицейский области Дмитрий Головин.

Аудитор по аттестации производителей алкоголя ГП "Одессастандартметрология" Лилия Борисова пояснила нам, что сейчас будет полезен любой способ борьбы с некачественной продукцией, так как с нынешнего года в стране упразднили необходимость сертификации алкоголя.

"Ответственные производители теперь делают это добровольно, но закон их не обязывает", — объяснила Борисова, советуя во время покупки спиртного искать на контрэтикетке аббревиатуру ISO, которая свидетельствует о том, что товар сертифицировали. — Также нужно проверить, не криво ли приклеена этикетка и нет ли в бутылке осадка".