Иностранный опыт: канадские военные развернули в Одессе штаб (видео)

Сегодня, 12:34

Инструкторы международной миссии познакомили курсантов со стандартами планирования

Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

Канадские военные провели в Военной академии в Одессе презентационный курс об особенностях работы тактического оперативного центра. Инструкторы миссии "Unifier" познакомили курсантов с необычным для Украины способом взаимодействия бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Мы продемонстрировали курсантам методы и инструменты, которые используют в оперативном центре, а также, как в нем происходит процесс принятия решения", – рассказали в группе канадских инструкторов. Предполагается, что подобные уроки облегчат воплощение системы планирования НАТО в учебном процессе.

Напомним, миссия "Unifier" работает в Украине с 2016 годаВ Минобороны Канады отметили, что канадские военные, которые будут обучать украинских коллег, являются специалистами различных специальностей.

Генерал-губернатор Канады во время визита в Украину подчеркнула важность этого сотрудничества

"Мы сотрудничаем через наших военных в сфере безопасности и в сфере обороны. Канадская миссия UNIFIER сотрудничает с ВСУ и оказывает помощь в тактическом обучении и развитии возможностей", – заявила Жюли Пейетт.

Ранее курсанты Военной академии учились десантироваться на воду

Также ранее в Одессе украинские и британские моряки провели учения на борту эсминца из группы НАТО. 
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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