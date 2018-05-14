Искусство на высоте: балкон в центре Одессы превратили в сцену

В самом сердце Одессы открылась необычная концертная площадка. Импровизированной сценой стал балкон на третьем этаже жилого дома, фасад которого выходит на Горсад. Теперь в выходные здесь выступают одесские артисты, а горожане и туристы могут наслаждаться искусством, сидя на скамейках сада или за столиками ближайших кафе. "Сегодня" познакомилась с автором идеи.

Инициатор открытия арт-площадки — одесситка Татьяна Петракевич, семья которой живет в квартире с балконом-сценой. "Я всегда жалела, что таким местом могу насладиться только я, и однажды мы с мужем подумали, что здесь можно проводить концерты для одесситов", — вспоминает Татьяна.

Вдохновившись идеей, Татьяна отправилась на поиски помощников для ее реализации. Ей удалось найти людей, которые бесплатно смогли предоставить звуковую аппаратуру.

"Были небольшие сложности с тем, как настроить звук для каждого выступающего и сделать это так, чтобы было слышно людям внизу. Но для профессионалов это не проблема", — признается Петракевич.

Зрители наблюдают за происходящим снизу. Фото: В. Серова

А вот декорации взяли на время в одном из местных арт-пространств. Так на арт-балконе появились фигуры мужчины и женщины, головы которых превратили в светильники, а на стенах появились цитаты из литературных произведений. "В будущем мы планируем делать тематические вечера, тогда будем менять декорации для каждого вечера", — поясняет Татьяна.

БЕЗ ПОЛИТИКИ. Отбором участников концертов занимается оргкомитет, но требования для выступающих максимально простые.

"Мы не оцениваем стиль исполнения, главное, чтобы это было качественно, не содержало ненормативную лексику, скрытую рекламу или политические лозунги", — рассказывает автор идеи, добавляя, что за выступления артисты не получают гонорар, ведь проект является благотворительным. На импровизированной сцене уже состоялось несколько концертов: зрители наслаждались музыкой, слушали стихотворения, а в минувшую субботу там даже танцевали степ.

На балконе поют, танцуют и читают стихи. Фото: из архива Т. Петракевич

В будущем на арт-балконе планируют проводить литературные вечера. Писатели и поэты смогут презентовать свои произведения, а известные одесситы будут читать отрывки из художественной литературы. Организаторы планируют радовать зрителей концертами каждую субботу и воскресенье с 20:00 до 22:00, чтобы не нарушать правила общественного порядка.

"Хотим приглашать диджеев, которые будут играть за полчаса до начала основного концерта", — делится с нами задумками Татьяна. Плату со зрителей создатели арт-балкона не берут: в планах лишь система благотворительных взносов на развитие проекта.

ПОЖЕЛАНИЯ И АКТЕРЫ НА БАЛКОНЕ

Организаторы творческой площадки говорят, что открыты для предложений. Так, на официальной странице арт-балкона в соцсети можно оставить пожелания по поводу того, кого можно было бы пригласить на выступление.

А в будущем на сцену, возможно, смогут выйти и актеры. "Мы планируем установить экраны, чтобы транслировать то, что происходит на сцене. Тогда театральные постановки станут возможными, ведь в них очень важна мимика, а на такой высоте зрителям трудно ее разглядеть", — говорит автор идеи Татьяна Петракевич.

Напомним, "Зеленый театр" в Одессе готовится к открытию. Напомним, осенью одесситы собирали подписи под петицией в поддержку театра.

Также сообщалось, что в Киеве хотят восстановить легендарный Зеленый театр. Проектировщики предлагают восстановить сам Зеленый театр, открыть в казематах галерею современного искусства, а древние стены накрыть конструкцией в виде гигантского магнита.