Избиение в маршрутке в Одесской области: дебоширу сообщили о подозрении
Мужчина в общественном транспорте избил двоих людей
Мужчине, который в маршрутке в Черноморске избил двоих людей, сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганских действий в маршрутном такси. Правоохранители сообщили жителю пгт Великодолинское о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины", – говорится в сообщении.
На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, не так давно в городе Черноморск в Одесской области мужчина избил двоих людей в маршрутке.
А 23 июля, в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Оказалось, что пострадавший – полицейский.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", – сообщили в полиции.
А в поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщину, которая отказала ему в интимной близости. В результате инцидента пострадавшую с тяжелыми травмами головы и туловища госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
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