Как в Одессе отпразднуют Юморину-2018: Сердючка, "Лига смеха" и "95 квартал"
В программе карнавальное шествие, караоке, праздничный концерт и многое другое
Карнавальное шествие, концерты, ярмарки, фестивали и многое другое подготовили организаторы юморины в Одессе. Праздник продлится четыре дня, но самые зрелищные мероприятия традиционно запланированы на 1 апреля. Об этом рассказали в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.
"Центральный день – первое число. Начиная от шествия, с 12:00 и заканчивая концертом "95 квартала", "Лиги смеха" и Верки Сердючки, мы бы рекомендовали посетить все", – рассказала нам глава департамента Татьяна Маркова.
Праздничное шествие в 2018 году пройдет по улице Дерибасовской от Соборной площади до улицы Пушкинской, затем свернет к Думской площади и, пройдя по Приморскому бульвару, завершиться на Екатерининской площади.
Все выходные на Греческой площади будет ярмарка национальной кухни, на Приморском бульваре и в Городском саду организуют фотозоны и выставку автомобилей.
Напомним, в прошлом году праздник возродился после трехлетнего п.
Раньше на Юморине метали кур и ели смешной борщ.
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