Как в Одессе отпразднуют Юморину-2018: Сердючка, "Лига смеха" и "95 квартал"

Сегодня, 13:42

В программе карнавальное шествие, караоке, праздничный концерт и многое другое

День смеха. Фото: Официальный сайт города Одесса
День смеха. Фото: Официальный сайт города Одесса

Карнавальное шествие, концерты, ярмарки, фестивали и многое другое подготовили организаторы юморины в Одессе. Праздник продлится четыре дня, но самые зрелищные мероприятия традиционно запланированы на 1 апреля. Об этом рассказали в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.

"Центральный день – первое число. Начиная от шествия, с 12:00 и заканчивая концертом "95 квартала", "Лиги смеха" и Верки Сердючки, мы бы рекомендовали посетить все", – рассказала нам глава департамента Татьяна Маркова.

Праздничное шествие в 2018 году пройдет по улице Дерибасовской от Соборной площади до улицы Пушкинской, затем свернет к Думской площади и, пройдя по Приморскому бульвару, завершиться на Екатерининской площади.

Все выходные на Греческой площади будет ярмарка национальной кухни, на Приморском бульваре и в Городском саду организуют фотозоны и выставку автомобилей.

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Напомним, в прошлом году праздник возродился после трехлетнего п

Раньше на Юморине метали кур и ели смешной борщ

А вот как прошел прошлый юбилей праздника
концерты, Юморина, юбилей, день смеха, 1 апреля

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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