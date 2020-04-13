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Корабль ВМС Украины примет моряков с коронавирусом (фото)

13 апреля, 14:41

Татьяна Очеретяна

Катер разделен на две части: для больных и для экипажа

Украинский санитарный катер "Сокаль" подготовили к приему и изоляции зараженных коронавирусом среди экипажей судов и кораблей, стоящих в Практической гавани порта в Одессе, где недавно объявили "комендантский час". Об этом сообщает АрмияInform.

Санитарный катер "Сокаль" предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. После прибытия больного на борт судна его осмотрят и возьмут необходимые образцы для анализов, после чего медики будут принимать решение о тактике лечения и дальнейшей госпитализации.

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Отмечается, что в своем проекте катер разделен на медицинскую часть и часть, где находится экипаж. Судно обеспечено дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, необходимыми медикаментами и продуктами питания.

Также имеются душевые кабины и операционная. Для того, чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

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Напомним, в Одесской области коронавирусом заразилась одна из работниц Свято-Воскресенского Теплодарского монастыря. Отмечается, что инфицированная монахиня работала в церковной лавке.

Кроме того, недавно в Одесской области зафиксировали первую в регионе смерть от коронавирусной инфекции, которая унесла жизнь женщины в Подольске.

Также смотрите, как проходит карантин в Украине:

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