"Комендантский час" в Одессе: стало известно, что решили местные власти

В Одессе местные власти рекомендовали усилить карантинные меры в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом говорится в решении специальной комиссии областной государственной администрации, сообщает "Думская".

В частности, рекомендовалось ввести усиленный карантин начиная с субботы, 11 апреля, до 6 часов утра первого рабочего дня после праздников (вероятно, имеются в виду пасхальные праздники 19-20 апреля – Ред.).

Речь шла только о трех населенных пунктах – Одессе и ее пригороде, поселке Усатово, а также о городе Подольск. Главам местного самоуправления уже разослали соответствующие письма за подписью главы Одесской ОГА Максима Куцего.

Однако мэры Одессы и Подольска, а также сельской голова Усатово пока что не подтвердили введение усиленного карантина.

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Между тем, на выездах из Подольска, на севере Одесской области, полиция уже установила пять блокпостов, где будут дежурить сотрудники полиции, ГСЧС и медики.

На установленных блокпостах будут проводить проверку температуры как водителя, так и пассажиров автотранспорта. В случае обнаружения симптомов заболеваний их сопроводят в ближайшее медучреждение.

Сотрудники полиции предложили гражданам с пониманием отнестись к этим мерам и напомнили, что, приближаясь к знаку "Стоп-контроль" водители обязаны сбросить скорость.

В свою очередь, руководитель областной полиции Олег Бех заверил, что "комендантского часа" в Одессе и области не будет.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что "комендантский час" уже ввели власти Закарпатской области. Также подобные меры были введены и в Черновицкой области: на Буковине не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.

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