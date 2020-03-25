Коронавирус в Одесской области: стало известно, куда повезут больных

В регионе назвали шесть больниц "первой волны"

В Одесской области назвали список медицинских учреждений, которые будут принимать людей с подозрением на коронавирус.

Как сообщила активист и волонтер Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook, больниц "первой волны" будет шесть.

Первая – это одесская городская инфекционная больница, которая уже принимала пациентов с подозрением на инфицирование. Количество мест здесь планируют расширить до 350 коек.

"Вторая – областная больница (частично) развернет 500 коек. Сохраняя пока важные отделения. Максимально подготовленная в плане количества точек кислорода для подключения ИВЛ (62 точки) с централизованной разводкой кислорода по этажам, что позволяет подключать пациентов средней тяжести просто "на маску", - написала она.

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Волонтер выразила благодарность главврачу этой больницы, который принял "трудное решение для него и коллектива".

"Больница третьего уровня обычно не включается в карантины, потому что оказывает помощь огромному количеству больных с другими заболеваниями, но только эта больница обладает еще и высочайшего уровня специалистами, которые смогут спасти сотни жизней…", - добавила активист.

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Третьей опорной будет больница водников, где сейчас работают над увеличением количества точек кислорода для подключения ИВЛ.

Четвертая и пятая опорные больницы – в Измаиле и Черноморске, а шестая – детская областная больница. В этом медучреждении, по словам Екатерины Ножевниковой, готовят отдельное здание для пациентов с подозрением на коронавирус. Принимать в ней будут людей до 18 лет.

Кроме того, готовится список больниц "второй волны", которые будут оказывать помощь в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Ранее мы сообщали, что 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, маски и дезинфектанты – гуманитарный медицинский груз из Китая, который Украина получила 23 марта, уже разошелся по регионам.

Тремя самолетами Национальной гвардии груз был доставлен во Львов, Харьков и Одессу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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