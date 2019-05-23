Лето в творчестве и по-английски: в Одессе детям предложили варианты для отдыха

Родителям, которые хотят, чтобы их дети изучали английский язык, придется выложить немалые деньги

Иллюстрация. Фото: childcamp.com.ua.

В Одессе родителям, которые задумываются о том, куда отправить школьников на летний отдых, предлагают множество вариантов – от дневных лагерей с упором на робототехнику, до лагерей круглосуточного пребывания с уклоном на спорт, творчество и английский язык.

Журналисты "Сегодня" выяснили, какие услуги предлагают детские лагеря в Одесской области и во сколько обойдется родителям такой досуг.

ОТДЫХ ПО-АНГЛИЙСКИ.

Многие детские здравницы, в которых детвора активно изучает иностранный язык, работают в Одессе и курортном поселке Сергеевка. Причем некоторые из них не ограничиваются одним лишь иностранным языком и предлагают даже бизнес-тренинги.

"Программа отличается от формата школьных занятий. У нас никто не сидит за партами, не пишет в тетрадях и не делает домашних заданий. Все занятия проходят исключительно в игровой форме путем моделирования различных ситуаций", — рассказывают в одном из таких лагерей.

Помимо изучения английского, для юных отдыхающих организовывают квесты, спортивные соревнования, театральные постановки, конкурсы, мастер-классы, а также купание в море и дискотеки.

Стоимость таких предложений варьируется от 9000 до 15 000 грн и зависит от длительности смены и персонала: например, некоторые заведения уверяют, что с детьми будут заниматься носители языка.

Провести лето, активно занимаясь спортом, дети могут не только в Южной Пальмире, но и в Лебедевке и Затоке. В программе таких здравниц среди прочего значатся теннис, стрельба из лука и пневматики, дайвинг, основы оказания медицинской помощи.

Кроме того, школьники ежедневно купаются в море, играют в активные и настольные игры, делают зарядку и занимаются с инструкторами по фитнесу. Также они работают в команде над творческими выступлениями.

Некоторые лагеря предлагают тренировки по теннису, стрельбе из лука и пневматического оружия, дайвингу, основам медицинской помощи и даже проводят соревнования по страйкболу.

"Участники понимают, что ни одна компьютерная игра не даст того драйва и удовлетворения собой, как достижения и победы в реальных играх и соревнованиях", — пояснил нам вожатый одного из лагерей. Стоимость такого отдыха варьируется в пределах 5000—9000 грн.

По нашим наблюдениям, больше всего предложений, по крайней мере в сети, касаются развития творческих задатков. Многие учат танцам, актерскому мастерству, пантомиме, позированию и работе на камеру.

Например, такой лагерь дневной формы пребывания работает на Одесской киностудии. Мы также отыскали учреждения, которые специализируются на интеллектуальных играх, развитии критического мышления, изучении механики и робототехники. К слову, одесские лагеря преимущественно имеют дневную форму пребывания, а загородные — круглосуточную.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины предоставляет школам самостоятельно решать, когда их учащиеся могут уходить на каникулы, и сколько будут отдыхать. При этом Минобразования определяет только даты начала и окончания учебного года. Главное, чтобы каникулы в течение этого учебного года в общей сложности составляли не менее 30 дней.

Также мы писали, что во Франции местный фермер привел на обучение в школу пятнадцать своих ягнят. На такой шаг он пошел, чтобы обезопасить от сокращения неполные классы. Их педагоги планировали объединить, но родители выступили против.

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