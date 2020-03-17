Мальчик из Одессы изобрел светодиодную маску

На маске можно запустить анимационные картинки или текст

15-летний житель Одессы Михаил Чумаченко изобрел светодиодные интерактивные маски, сообщает "Ранок з Україною".

На маске, форма которой напоминает лицо работа, можно запустить анимационные картинки или текст. А управлять ею можно с помощью телефона. Эта маска может подойти диджеям и актерам, которым важно быть в центре внимания.

Михаил нашел иностранных инвесторов и запустил маски в продажу. Сейчас изобретенные украинцем маски покупают и за рубежом.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Украине два юных изобретателя получили патенты на уникальные разработки. Один нашел способ бороться с разливами нефти, а изобретение второго направлено на увеличение срока эксплуатации рельсов.

Также мы писали о том, как 17-летний украинец создал робот для очистки рек от мусора. Парень из Кропивницкого Руслан Коптев разработал работа "Riveroni", который будет собирать мусор на поверхности рек. Робот, созданный из подручных материалов, оснащен солнечной батареей, GPS и камерой с датчиком. Пробный запуск робота состоялся в реке Ингул.

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