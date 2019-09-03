Массовое отравление шаурмой под Одессой: в больнице все еще находятся 18 пострадавших

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В городской инфекционной больнице в Одессе после отравления шаурмой в селе Авангард Овидиопольского района все еще находятся 18 человек. Среди них есть четверо детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Авангард под Одессой произошло массовое отравление шаурмой. Как сообщила представитель Госпродпотребслужбы Лидия Степанова, инцидент произошел 1 сентября, и в медицинские учреждения начали обращаться люди с симптомами отравления.

"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", – отметила она.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в уличной точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствие и им понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

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