Под Одессой десятки людей оказались в больнице из-за некачественной шаурмы

По данным Госпродпотребслужбы, к врачам обратились 37 человек

Шаурма на гриле / Фото: freepik.com

В поселке Авангард под Одессой произошло массовое отравление шаурмой. Об этом шла речь на заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

Как сообщила представитель Госпродпотребслужбы Лидия Степанова, инцидент произошел 1 сентября, и в медицинские учреждения начали обращаться люди с симптомами отравления.

"Сначала девять человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", – отметила она.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в уличной точке на улице Торговой.

Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствие и им понадобилась медицинская помощь.

Интересно, что первая попытка проверить заведение общественного питания не увенчалась успехом – работники закрыли точку. Несмотря на это, полиция прибыла к этому заведению и помогла проверяющим зайти на объект, и они обнаружили множество нарушений.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

А в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram